Алия Назарбаева призвала поддержать инициативы "Жасыл ел"

В Нур-Султане состоялось II заседание Совета молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» под председательством главы Совета Алии Назарбаевой. Мероприятие прошло в рамках закрытия XVII трудового сезона организации, а также под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан.На заседании обсуждались результаты работы «Жасыл ел» в текущем году, а также были поставлены задачи на следующий год, в том числе проблемные вопросы, которые необходимо решить.Алия Назарбаева отметила достижения этого года. По ее словам, перед организацией стояли задачи наладить финансирование деятельности «Жасыл ел» в Шымкенте и усилить работу «Жасыл ел» в медиа, которые были успешно выполнены. Председатель Совета высоко созданный совместно с телеканалом Balapan короткометражный мультфильм Jasyl El по сохранению природы, который транслируется на телеканале Balapan.- Этим, во-первых, мы расширяем нашу целевую аудиторию, в которую входят также родители. Во-вторых, проект влияет на формирование сознания и привычек детей. Ребенок проживает ситуации, в которые попадают герои, учится находить решения и развивает эмоциональный интеллект. Растет будущее поколение «жасылелевцев», которые пополнят наши ряды, – сказала Алия Назарбаева.Наряду с этим она отметила начало нового проекта Jasyl El по онлайн-посадке деревьев. Председатель Совета подчеркнула, что этому проекту необходима информационная и организационная поддержка акиматов, а также призвала членов совета, бизнесменов, общественных деятелей и партнеров Ассоциации экологических организаций Казахстана стать участниками проекта.В свою очередь руководитель республиканского штаба «Жасыл ел» Азамат Данияр рассказал о социальном проекте Stopmusor Ассоциации экологических организаций Казахстана, в ходе которого бойцы молодежных трудовых отрядов всех регионов летом текущего года проводили работы по очистке территорий и утилизации отходов.В этом году в рядах «Жасыл ел» работали более 25 тысяч бойцов в 15 регионах стран. Всего бойцы высадили на более 5 га 28 021 саженцев деревьев разных с учетом климатических зон, а штаб Актюбинской области посеял более 2 млн саженцев семян в 7-и лесопитомниках.Председатель Совета Алия Назарбаева положительно оценила работу штабов «Жасыл ел» по трудоустройству и реализованным проектам, отметив, что необходимо сформировать централизованную систему «Жасыл ел» на законодательном уровне, чтобы обеспечить прозрачность работы во всех регионах.- Нынешняя система работы отрядов «Жасыл ел» - отличный пример сотрудничества общественности, государства и негосударственного сектора в реализации молодежной политики и защиты экологии. Но есть и проблемы. Для их решения необходимо возобновить единую систему управления, а также оцифровать систему работы для прозрачности и контроля. Всех присутствующих прошу поддержать наши инициативу, оказав содействие в формировании централизованной системы «Жасыл ел» на законодательном уровне, – сказала она.Мнение Председателя Совета поддержал и депутат Мажилиса Парламента РК, член Совета «Жасыл ел» Елдос Абаканов, который призвал рассмотреть включение республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» в нормативно-правовые акты РК.В завершение заседания председатель Совета Алия Назарбаева вручила благодарственные письма лучшим представителям региональных штабов «Жасыл ел».Напомним, молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» – движение, занимающееся сезонной занятостью молодежи, озеленением и благоустройством городов и населенных пунктов, патриотическим воспитанием молодежи через реализацию экологических проектов и государственных программ. Движение было создано в 2005 году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.В 2021 году впервые за 16 лет был создан Совет молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», который возглавила председатель Президиума Ассоциации экологических организаций Алия Назарбаева. В состав Совета также вошли депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, общественные деятели, представители экологических и республиканских молодежных организаций.