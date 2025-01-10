Алматинцев приглашают посетить выставку «Тұран таулары»

В экспозиции представлены более 80 произведений художников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева открылась международная выставка-симпозиум «Тұран таулары». На выставке представлены более 80 произведений художников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Работа над произведениями международного симпозиума началась в 2024 году на трех географически разнообразных площадках. Симпозиум продолжался несколько месяцев и включал три этапа.

Первый этап прошел в Кыргызстане, где художники черпали вдохновение от живописных пейзажей Иссык-Куля.

Второй этап состоялся в Казахстане, в горах Тянь-Шаня, среди величественных гор и степей. Завершающий этап был организован в исторических городах Центральной Азии — Самарканде, Бухаре и Ташкенте, которые вдохновили участников своим богатым культурным наследием.

Этот международный проект стал данью уважения мастерам кисти Абылхану Кастееву и Оралу Тансыкбаеву, чьи работы глубоко связаны с искусством и историей Центральной Азии, а также важным шагом на пути сохранения, развития и популяризации искусства и культуры нашей страны.

Экспозиция продлится до 23 января 2025 года.