Alstom планирует развивать производство в Казахстане

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Компания работает в республике уже более 10 лет.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне обсудили вопросы расширения деятельности французской машиностроительной компании Alstom в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-министр отметил, что Alstom является крупным производителем электровозов и стрелочных приводов, а также одним из основных участников программы модернизации железнодорожной промышленности Казахстана.

«Компания также выступает в качестве центра компетенций, благодаря чему в нашей стране появляется новое поколение обученных высококвалифицированных инженеров. Правительство Казахстана готово продолжать долгосрочное сотрудничество с Alstom», - сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что для инвесторов в республике создаются максимально благоприятные условия: предусматриваются налоговые и таможенные льготы, предоставляется инфраструктура, оказываются меры господдержки и т.д. Благодаря этому сейчас успешно реализуется ряд проектов в железнодорожном машиностроении и производстве электробусов с иностранным участием.

«Основным фактором поддержки со стороны Правительства является высокий процент локализации производства. Мы приветствуем намерения Alstom по расширению сферы деятельности путем производства компонентов для электровозов и создания сервисных центров. При этом предлагаем рассмотреть вопрос полноценного производства с высокой локализацией и полным циклом с привлечением казахстанских предприятий. Со своей стороны, мы готовы оказать содействие по реализации новых инвестиционных проектов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Эндрю ДеЛеоне подтвердил заинтересованность компании в дальнейшем развитии производства в Казахстане и реализации новых проектов.

«Мы работаем в республике уже более 10 лет. За это время мы инвестировали сотни миллионов евро и обеспечили работой сотни людей. Это демонстрирует высокий уровень нашего стратегического партнерства. Значительный импульс его развитию также придал визит президента Казахстана во Францию в прошлом году. Есть очень большой стимул для французских компаний продолжать инвестировать в Казахстан», - сказал Эндрю ДеЛеоне.

Он добавил, что Alstom рассматривает возможность инвестировать еще от 50 до 100 млн евро для того, чтобы выстроить свои сервис-центры по всей республике.

«Мы также хотим поддержать разработку новых локомотивов и увеличить потенциал инфраструктуры по стране, чтобы повысить безопасность перевозок», - отметил Эндрю ДеЛеоне.

В рамках встречи стороны также обсудили перспективы развития транзитно-транспортной сферы РК, в частности, расширение возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута.

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