Создается цифровой двойник Алатау

Стороны планируют разработать пилотный проект по применению технологий цифрового двойника и Интернета вещей в строящемся городе Алатау. Программа позволит собирать и синхронизировать данные о городских объектах, подключать к единой системе инженерную инфраструктуру и использовать полученную информацию для управления городом.

Напомним, Alatau City Authority – специальная организация, созданная для развития Алатау. В числе ее задач – привлечение стратегических инвесторов к строительству умного города, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого окна», внедрение лучших международных практик в госуправление.

Партнеры из Южной Кореи имеют большой опыт работы в сфере цифровых технологий. На протяжении 25 лет они создают трехмерные электронные модели населенных пунктов и инфраструктурных объектов в разных странах. Среди проектов – цифровые двойники пяти крупных городов Саудовской Аравии, создание умного производства на заводе Hyundai, разработка интегрированной сис­темы управления для судострои­тельной отрасли.

По оценкам экспертов, Alatau City строится с нуля, поэтому цифровую инфраструктуру здесь можно формировать одновременно со строительством дорог, прокладкой инженерных сетей и других объектов. Это позволит заранее определить, как различные системы будут взаимодействовать между собой.

Эскиз первого небоскреба Алатау - Iconic Towers

На первом этапе инициаторы проекта сосредоточатся на ограниченной пилотной зоне. Здесь планируется протестировать сбор и синхронизацию городских данных, а также мониторинг инженерной инфраструктуры. Такой формат поможет оценить эффективность решений до их применения в других частях Алатау.

В дальнейшем цифровой двойник может использоваться при планировании застройки, управлении транспортными потоками, контроле за сферой ЖКХ и экологической ситуацией. В отличие от обычной трехмерной модели программа будет получать данные от действующих городских объектов и показывать изменения в инфраструктуре.

– Наша задача – не ждать, пока город будет построен, чтобы затем начинать его цифровую транс­формацию. Alatau City позволяет формировать необходимую IT-архитектуру одновременно с физической инфраструктурой. Цифровой двойник мы рассмат­риваем не как презентационную 3D-модель, а как аналитическую систему для управления развитием города на основе реальных данных. Пилотный проект с корейскими партнерами поможет оценить эффективность решений для их дальнейшего масштабирования, – отметил главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров.

В ближайшее время экспертные группы определят территорию и технические параметры пилотной зоны, составят перечень подключаемых объектов. По итогам тестирования будет рассмотрена возможность расширения функ­ционала цифрового двойника Alatau City.

По информации пресс-службы акимата Алатау, в перспективе дороги, коммунальные сети, общественный транспорт, системы безопасности и госуслуг станут элементами единой цифровой экосистемы.

Модель будущего умного города (фото пресс-службы акимата Алатау)

Одним из ключевых направлений станет использование искусственного интеллекта, с помощью которого планируется анализировать транспортные потоки, прогнозировать нагрузку на инженерные сети, контролировать потребление ресурсов и помогать в принятии управленческих решений. Подобные технологии уже используются в ведущих мегаполисах мира, а теперь становятся частью будущего Алатау.

– Главная цель – не демонстрация современных технологий, а повышение качества жизни людей, – отметили в пресс-службе горакимата. – Если система заранее выявит аварийный участок электросетей, не будет надобности отключать свет в жилых массивах. Интеллектуальное регулирование транспортных потоков позволит сократить число пробок и повысить безопасность дорожного движения.

Виртуальная модель Алатау значительно улучшит эффективность управления городским хозяйством в том числе за счет перевода в цифровой формат оформления документов и сокращения бюрократических процедур.