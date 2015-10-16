Аман Тулеев оказался эффективнее Рамзана Кадырова

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, триумфально победивший на выборах главы региона 13 сентября этого года, еще более укрепил свои позиции в рейтинге эффективности руководителей субъектов России, составленном Фондом развития гражданского общества, и обошел по данному показателю главу Чечни Рамзана Кадырова,
сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Сибинфо
"
.
Исследование ФоРГО опубликовано 15 октября. В сводной таблице рейтинга видно, что Аман Тулеев по-прежнему остается единственным сибирским губернатором, который входит в группу глав регионов РФ с очень высокой эффективностью.
При этом, по сравнению с предыдущим рейтингом, он поднялся на две позиции, обогнав Рамзана Кадырова, и делит пятое – шестое место вместе с главой Татарстана
Рустамом Миннихановым
. Лидером среди губернаторов России является руководитель Калужской области
Анатолий Артамонов.
Что же касается других сибирских глав регионов, то кроме Тулеева никто из них не попал в группу губернаторов с очень высоким показателем эффективности.