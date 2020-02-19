Амандык Баталов решил уволить замакима Талдыкоргана после отчетной встречи с населением

Аким Алматинской области Амандык Баталов попросил написать заявление об уходе заместителя акима города Талдыкоргана Асхата Калиаскарова, сообщает Inform.kz
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В конце отчетной встречи с населением жительница Талдыкоргана Ляззат Кудайберген попросила акима региона выслушать свою жалобу. Амандык Баталов пообещал выслушать жительницу после встречи. Так, после отчетной встречи она рассказала Амандыку Баталову о произошедшем.
"Я к вам обращалась в ноябре. Вы в свою очередь дали поручение заместителю акима города Асхату Мейрамгалиевичу (Калиаскарову – прим. авт.). Однако моя проблема все еще не решена. В течение 21 года я не могу оформить документы на квартиру, оставшуюся от моих родителей. Я многодетная мать и воспитываю детей одна. Я уже не знаю, к кому обращаться", - сказала Ляззат Кудайберген.
Амандык Баталов спросил, в связи с чем проблема многодетной матери до сих пор не решена.
"Мне Асхат Мейрамгалиевич сказал: "Если Вы зайдете сразу к Амандыку Баталову, то думаете, Ваша проблема решится? Сколько миллионов жителей, если я всем буду помогать, то что останется?". Были бы у меня деньги, просила бы ли я о помощи? Я же не прошу выдать мне квартиру или денег. Я не могу оформить квартиру своих родителей. Дом не состоит в базе, не прошел регистрацию, не был сдан", - обратилась жительница к акиму области.
Баталов вызвал к себе замакима Асхата Калиаскарова и спросил, почему не выполнено поручение.
"Нужно принять решение совместно с представителями партии "Nur Otan" и создать комиссию", - сказал аким региона.
Тем не менее глава региона попросил чиновника, не выполнившего конкретное поручение, написать заявление и уйти с должности.
"Мне не нужен демагог. Напиши заявление и уходи", - обратился Амандык Баталов к заместителю акима Талдыкоргана Асхату Калиаскарову.
При этом глава региона поручил акиму города найти подходящую кандидатуру вместо него.
"Даже я заметил, когда народ приходил, он (Асхат Калиаскаров – прим. авт.) не смог ответить на вопросы. Такого человека называют демагогом. А демагог не нужен. Пусть напишет заявление об уходе. Потом решите проблему жительницы", - поручил Амандык Баталов.
В свою очередь, в акимате Алматинской области сообщили, что уже дано поручение об увольнении заместителя акима Талдыкоргана Асхата Калиаскарова.