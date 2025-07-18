По данным правоохранительных органов, в области сохраняется стабильная оперативная обстановка. Особое внимание уделяется противодействию интернет-мошенничеству, незаконному обороту наркотиков, распространению деструктивных религиозных идей среди молодежи, а также защите прав женщин и детей. С начала года психологическую и юридическую помощь получили свыше 240 женщин, а 43 женщины и 99 детей были размещены в кризисные центры.

Сенатор отметил важную роль полиции в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений и защите граждан. Он подчеркнул, что местные органы правопорядка обладают необходимым материально-техническим оснащением, а также обеспечены достойными социально-бытовыми условиями.

«Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции. При этом основное внимание должно уделяться соблюдению норм Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, включая принципы законности, презумпцию невиновности и состязательность сторон. Укрепление доверия граждан – один из важнейших факторов эффективности работы правоохранительных органов», - сказал Амангельды Нугманов.

Парламентарий также посетил Оперативный центр управления, оснащенный системой видеонаблюдения, включающей свыше 10 тысяч камер. Технологии позволяют эффективно отслеживать и предупреждать правонарушения, а также обеспечивать оперативный контроль за безопасностью в городе и районах. Амангельды Нугманов высоко оценил усилия по переходу полиции на сервисную модель работы, развитие механизмов обратной связи с населением, а также инициативы, направленные на повышение открытости и доступности участковых инспекторов. Он отдельно отметил важность возрождения института досудебной проверки и необходимость последовательной реализации реформ в рамках правоохранительной системы.