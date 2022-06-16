Амира Досжана и Камбара Нурышева избрали судьями Верховного суда РК

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты поддержали представление Президента Касым-Жомарта Токаева об избрании на должность судей Верховного суда Амира Досжана и Камбара Нурышева, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Внес представление Главы государства председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должности судей Верховного суда Амира Досжана и Камбара Нурышева. Представленные кандидатуры имеют большой судейский опыт работы - более 33 лет, судейскую деятельность начинали народными судьями районных судов, руководили областными судами. Пользуются авторитетом в судейском сообществе и подготовлены к ответственной работе судей Верховного суда», - сказал он.

Отметим, что Амир Досжан до этого руководил Акмолинским областным судом, тогда как Камбар Нурышев - Кызылординским областным судом.

Депутаты Сената поддержали представление Президента.