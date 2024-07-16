Январские события: заговор элиты, бунт народа, или трагедия ошибок?

О предпосылках, которые привели к январским событиям 2022 года высказался председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в статье, опубликованной в газете «Время», передает Kazpravda.kz

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Помимо человеческих жертв и разрушений «Трагический Қаңтар» обнажил глубинные проблемы общества и сформулировал новый социальный запрос.

«Январские события, направляемые силами, заинтересованными в реставрации и консервации прежнего режима, тем не менее, четко сформулировали новый социальный запрос: желание жить в стране с открытой для общества и работающей в интересах граждан властью. Эти трагические дни также показали, что возвращение системы в ее прежний режим пяти- или десятилетней давности невозможен: и Казахстан, и казахстанцы за это время уже стали другими. Всякие попытки реставрации – это путь к хаосу и дестабилизации», - пишет в статье Маулен Ашимбаев.

Новый общественный запрос, по словам Маулена Ашимбаева, совпал с основным вектором политических реформ президента Токаева. Уже 16 марта 2022 года в Послании народу глава государства предлагает новый пакет политических реформ, означавших окончательный переход от монополии к сбалансированной модели с системой сдержек и противовесов между ветвями власти.

Председатель Сената особо выделяет тот факт, что именно Касым-Жомарт Токаев сумел заложить базовые принципы демократической политической культуры для следующих президентов на конституционном уровне, создав надежный барьер против концентрации власти в будущем.