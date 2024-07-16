Закулисье нового политического курса: период «двоевластия» и неопределенностей

В статье, опубликованной в газете «Время», председатель Сената Маулен Ашимбаев впервые открыто рассказывает о закулисье транзита власти в стране в марте 2019 года, передает Kazpravda.kz
По словам спикера Сената на первых порах Касым-Жомарту Токаеву приходилось нелегко. Как отмечает Ашимбаев, который после президентских выборов был назначен помощником главы государства, а затем первым заместителем руководителя его администрации, сторонникам нового президента приходилось преодолевать скрытое, но очень активное сопротивление представителей старых элит.
Касым-Жомарту Токаеву при этом, вместе с управлением страной, досталась и масса нерешенных проблем, которые ранее оставались нетронутыми годами и даже десятилетиями.
«Новому главе государства пришлось принять управление страной в неблагоприятных стартовых условиях. На его плечи легла ответственность за 30 лет неудовлетворенного ожидания и накопившихся ошибок. Думаю, все помнят сочетание шока и надежды, которые в тот день испытала страна. Однако надежда – ненадежный гарант кредита доверия. Кроме того, многие представители властных элит по инерции продолжали оглядываться на прежний центр принятия решений. По сути, это был период «двоевластия»», - пишет в своей статье Маулен Ашимбаев.