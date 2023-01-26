Анджелина Джоли закрыла свой фонд поддержки женщин

В мире
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Также актриса перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев.

Фото: woman.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли объявила о закрытии своего благотворительного фонда по борьбе с насилием в отношении женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет известная британская газета Daily Mai, такое решение Анджелина приняла из-за финансовых трудностей.

Фонд был создан Джоли и экс-лидером британских консерваторов Уильямом Хейгом в 2015 году. За все время существования актриса вложила в организацию более 1,7 млн фунтов стерлингов.

Однако в настоящее время на счете фонда осталось лишь 52 тыс. фунтов стерлингов. При этом задолженность перед кредиторами составляет 1,5 тыс. фунтов стерлингов, отмечается в материале издания.

Также, ранее Анджелина Джоли перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев. Она заявила, что хочет продолжить помогать беженцам за пределами организации.

«После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями», - заявила она.

#актриса #благотворительность #мир

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