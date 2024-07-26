Крупнейший порт Канады готовится к задержкам в движении товаров

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Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержки в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал СВС со ссылкой на власти Альберты, лесной пожар уничтожил от 30 до 50% построек в городе Джаспер.

«Порт Ванкувера по-прежнему открыт и работает, однако мы ожидаем, что в ближайшие дни после разрушительных событий в Джаспере будут наблюдаться задержки в движении товаров через порт», - сообщили портовые власти в социальной сети Х.

В четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил об отправке дополнительных ресурсов для помощи в тушении крупных лесных пожаров в провинции Альберта.