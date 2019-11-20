Аномальные морозы ожидают Казахстан

Общество
Фото: ptzgovorit.ru
В ближайшие три дня, как предупреждают синоптики, практически вся страна окажется во власти холода, который идет с Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает КТК.

Серьезные морозы обойдут стороной только запад. Астанчан спасет лишь отсутствие сильных ветров, из-за которых понижение температуры ощущается сильнее. Сложнее всего в эти дни придется жителям центрального и восточного Казахстана – там температура снизится до 33 градусов. На юге в это время ожидается минус 9.

"В городе Нур-Султане в ближайшие три дня ожидается погода без осадков. Ночью 20-го и 21-го ночью температура опустится до 28-30 градусов мороза, днем 21-23 мороза. Лишь 22 ноября, также без осадков, ночью 23-25 и днем 18-20 градусов мороза. Осадки, метель, туман, гололед ожидаются в южной половине республики", - сказала начальник управления РГП "Казгидромет" Алуа Саханова.

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