Антикор объявил Дауренбека Кожабаева в розыск за вознаграждение

Коррупция
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Антикоррупционная служба распространила ориентировку на очередного разыскиваемого, сообщает Kazpravda.kz

Фото: time.kz

«Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 366 УК РК, разыскивается находящийся в международном розыске гражданин РК Кожабаев Дауренбек Аманкулович, 16.10.1978 г. р.

В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить инициатору розыска в Агентство РК по противодействию коррупции, по телефонам: 1424 – Call-центр, 8-7172-90-92-60 – дежурная часть, 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33», - говорится в официальном сообщении.

За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого, вознаграждение и анонимность гарантируются, заверили в агентстве.

#розыск #Антикор #вознаграждение #Дауренбек Кожабаев

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