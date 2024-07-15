Антикор объявил Дауренбека Кожабаева в розыск за вознаграждение

«Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 366 УК РК, разыскивается находящийся в международном розыске гражданин РК Кожабаев Дауренбек Аманкулович, 16.10.1978 г. р.

В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить инициатору розыска в Агентство РК по противодействию коррупции, по телефонам: 1424 – Call-центр, 8-7172-90-92-60 – дежурная часть, 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33», - говорится в официальном сообщении.