Антикор передал в суд дело главы управления охраны окружающей среды Астаны

По информации ведомства, она подозревается в превышении должностных полномочий.

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Антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования в отношении руководителя ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», передает Kazpravda.kz.

«Она подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекта предпринимательства. В настоящее время обвиняемая предана суду», - проинформировали в агентстве.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, добавили в пресс-службе.

Антикор напомнил, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.