Антикор вступил в Международную ассоциацию органов по борьбе с коррупцией

В мире
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Айман Аманжолова
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В соответствии с поручением главы государства по усилению борьбы с коррупцией Агентством на системной основе продолжается работа по внедрению передовых антикоррупционных стандартов, передает Kazpravda.kz

 

Фото: t.me/antikornews

Так, в период с 22 по 24 мая т.г. делегация Антикоррупционной службы во главе с председателем Асхатом Жұмағали приняла участие в 8-м Симпозиуме «Проектирование нового пути борьбы с коррупцией», проходящем в Гонконге.

Мероприятие посвящено 50-летию образования Антикоррупционного органа – Независимой Комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга.

В нем приняли участие представители международных организаций и антикоррупционных ведомств более 60-ти стран мира.

Обсуждены современные вызовы в противодействии коррупции, применение новых информационных технологий и искусственного интеллекта при расследовании дел и выявлении коррупционных рисков, вопросы антикоррупционного образования и просвещения, участие молодежи в антикоррупционной деятельности, презентованы передовые практики в борьбе с коррупцией.

В рамках конференции председатель Агентства А. Жұмағали встретился с руководителем Независимой Комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга г-м Дэнни Ву.

Справочно: По рейтингу Транспаренси Интернешнл Гонконг занимает 14 место из 180 стран.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

А. Жұмағали презентована деятельность Агентства и принимаемые меры по противодействию коррупции, освещены инициативы органа по созданию Региональной платформы УНП ООН и проведению конференции в г. Астане.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ направлен на укрепление партнерства в вопросах оказания правовой помощи, возврата активов, розыска лиц, мониторинга целевого использования бюджетных средств и закупок, внедрения новых технологий в борьбе с коррупцией, включая искусственный интеллект.

Также по приглашению Комиссии Агентство Казахстана официально вступило в Международную ассоциацию органов по борьбе с коррупцией.

Это позволит значительно расширить взаимодействие с зарубежными коллегами, а также будет способствовать эффективному обмену передовым опытом и знаниями.

Кроме того, на полях симпозиума А. Жұмағали проведены встречи с Генеральным директором отделения ООН в Вене Гадой Вали, руководителем отделения УНП ООН г-й Бригиттой Штробель-Шо, а также руководителями антикоррупционных ведомств Малайзии, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Кореи, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Агентством будет и дальше продолжена работа по укреплению взаимодействия с зарубежными партнерами.

#казахстан #сотрудничество #Антикор

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