Права более 40 арендаторов школьных столовых нарушали в Шымкенте

Антикор выявил, что к арендаторам школьных столовых были установлены излишние требования по оплате услуг за публикацию меню в приложении Mektepmenu.

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Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент совместно с акиматом пресек взимание завышенной платы с 42 арендаторов школьных столовых за пользование приложением Mektepmenu.kz, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Антикор продолжает отслеживать нарушения, связанные с завышенной оплатой в приложении Mektepmenu. Так, в Шымкенте остановлена подобная практика в отношении более 42 арендаторов.

«В ходе анализа коррупционных рисков в деятельности управления образования выявлено, что к арендаторам школьных столовых установлены излишние требования по оплате услуг за публикацию меню в приложении Mektepmenu», – говорится в сообщении.

Требования о размещении школьного меню возложены на образовательные учреждения, поэтому Антикором города внесены предложения о прекращении данной практики, добавили в пресс-службе.