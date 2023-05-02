Школьное меню платно публиковалось на портале MektepMenu – Антикор

Агентство Казахстана по противодействию коррупции рекомендовало Министерству просвещения РК отменить практику заключения необоснованных договоров по предоставлению доступа поставщикам питания к MektepMenu, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Фото: Kazpravda.kz

Эту проблему озвучили поставщики вместе с Ассоциацией розничной торговли и общественного питания.

Суть обращения заключалась в необоснованном взимании платы за размещение фото меню и блюд на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik.

Согласно приказу министра образования и науки от 31 октября 2018 года школы должны публиковать меню питания на сайте. Как разъяснили в Минпросвещения, эту информацию можно бесплатно размещать на интернет-ресурсах (Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal).

Но с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации управления образования стали заключать договоры с компанией NetInfoDistribution и платно публиковать меню на портале MektepMenu. И этот дополнительный расход в конечном итоге ложится на плечи родителей.

Столичный департамент Антикора установил 12 поставщиков, которые обеспечивают питанием 94 школы Астаны. За доступ к MektepMenu уже оплачено более 2,5 млн тенге.

Аналогичные факты выявили в 7 регионах. Установлены 117 поставщиков, работающих в 405 школах.

«Для защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба встретилась с представителями Министерства просвещения, управления образования, ТОО Kundelik и NetInfoDistribution. По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах. И договоры поставщиков с ТОО NetInfoDistribution были расторгнуты.

Однако последующий мониторинг портала государственных закупок показал, что уже школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договоры с NetInfoDistribution.

Так, столичный Антикор провел повторную встречу с управлением образования и рекомендовал размещать информацию о питании на бесплатной основе без привлечения третьих лиц.

Результаты конкурса были отменены, договоры расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 млн тенге.

Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов (города Шымкент, Алматы, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Абайская, Кызылординская, Костанайская, Западно-Казахстанская области) более чем на 13 млн тенге», – поделились результатами в ведомстве.

Антикоррупционная служба также направила письмо в Минпросвещения об обеспечении возможности бесплатного размещения меню питания школьников на портале Kundelik без посреднических компаний.

Территориальные департаменты Антикора в свою очередь проконтролируют отмену госзакупок на услуги MektepMenu.