Антикоррупционную службу создадут в Фонде "Даму"

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Советом директоров приняты решения о создании антикоррупционной службы в Фонде «Даму» путем преобразования позиции комплаенс-контролера в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, об утверждении карты ключевых показателей деятельности руководящих работников компании и их целевых значений на 2023 год, карты областей аудита и годового плана службы внутреннего аудита на 2023 год.

Также подробно были рассмотрены отчет по рискам Фонда за третий квартал текущего года, план работы Совета директоров на 2023 год и другие вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров.