Специалисты считают, что уголь антрацит, добываемый на месторождении Жамантуз, что в Майском районе, считается самым качественным в Казахстане. Это подтвердил и учредитель нового разрабатываемого месторождения ТОО «Директ» Бекболат Абгужинов, когда знакомил акима области Булата Бакау­о­ва со своим перспективным производством. По словам руководителя, антрацит Жамантуза – единственный уголь республики, который содержит свыше 90% углерода. Он высококалорийный, безопасный при горении и не дымится.

Такая характеристика плюс то, что антрацит на месторож­дении добывают открытым способом, делает его более чем конкурентным и по качеству, и по цене. Если, к примеру, родственный уголь Донбасса реализуется по 70 долларов за тонну, то майский антрацит идет по цене 15 тыс. тенге за тонну, или около 45 долларов.

– На месторождении Жамантуз мы работаем четыре года, три из них вели разведку с попутной добычей, – рассказывает Б. Абгужинов. – Обогащение нашего угля происходит по норвежской технологии рентгенорадиосепаратором. За одну секунду с помощью рентгеновского луча возможно отделить до 600 камней. Раньше такой метод применяли на алмазных приисках, для отделения алмаза от породы. В декабре 2015 года мы приобрели у немецкой компании TOMRA Sorting GmbH оборудование по обогащению угля XRT-методом. Сейчас предприятие добывает порядка 5 вагонов антрацита в сутки, в дальнейшем планируем довести объем до 15 вагонов.

Таким образом, пройдя начальный этап, это угольное производство нацелено на серьезные объемы добычи. Что, к слову, подтверждает и другой факт: контракт с ТОО «Директ» на разработку месторождения был подписан до 2028 года. И если сегодня на разрезе работают 70 человек, то в недалекой перспективе штат увеличится в 5 раз, причем большая часть вновь принятых будут местные кадры. Для отдаленного, не так давно депрессивного района это, как и само угледобывающее производство, очень существенно.

А еще в Майском районе ждет своего часа уникальное для СНГ месторождение белых каолиновых глин, которые широко применяются в медицине и парфюмерии, при производстве качественной бумаги, резины, керамики (хозяйственно-бытовой, электротехнический, художественный фарфор и санитарно-строительный, хозяйственный и технический фаянс), минеральных удобрений, металлургии и нефтехимии и еще в ряде отраслей. Так что отдаленный сельскохозяйственный район может получить индустриальное развитие.