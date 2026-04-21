Борьба за лидерство обостряется

Центральным событием выходных стало противостояние в Алматы, где «Кайрат» принимал «Елимай» из Семея. Встреча завершилась боевой ничьей – 2:2. Гости открыли счет уже на 12-й минуте после гола тоголезского форварда Фессу Плакка, который воспользовался несогласованнос­тью в обороне хозяев. Алматинцы долго искали ключи к воротам сербского голкипера Владимира Стойковича и сумели перевернуть игру лишь во втором тайме. На 61-й минуте финский легионер Ойва Юккола завершил быструю атаку, а через три минуты бразилец Эдмилсон вывел хозяев вперед. Тем не менее «Елимай», показавший очень качественный и атакующий футбол, сумел уйти от поражения на 90-й минуте благодаря точному удару Арсена Аширбека. В итоге «Кайрат» с 15 очками обосновался на первом месте за счет дополнительных показателей.

Шымкентский «Ордабасы» также набрал 15 баллов, одержав волевую победу в гостях над петропавловским «Кызыл­жаром» – 2:1. Первый тайм остался за южанами, после того как у хозяев мяч в свои ворота срезал Демият Сламбеков. Во второй половине встречи ивуарийский нападающий североказахстанцев Эдгард Бугре восстановил равновесие. Однако на 89-й минуте Эльхан Астанов точным ударом из пределов штрафной принес «Ордабасы» три очка и статус одного из лидеров чемпионата.

«Астана» дома принимала «Атырау» и добилась победы со счетом 2:1. Хозяева поля провели мощный стартовый отрезок: на 19-й минуте Алибек Касым открыл счет, а на 24-й Рамазан Каримов удвоил преимущество. Затем астанинцы заметно сбавили темп и во втором тайме действовали менее активно. Интрига вернулась на 89-й минуте, когда Алибек Касым случайно поразил собственные ворота, однако времени на спасение у «нефтяников» уже не осталось. Теперь столичный клуб, набрав 12 очков, поднялся на пятую строчку турнирной таблицы.

В Костанае местный «Тобол» под руководством нового главного тренера Мирослава Ромащенко обыграл актауский «Каспий» со счетом 2:1. Героем матча стал Жаслан Жумашев, оформивший дубль в первые 16 минут встречи. Гости ответили голом Идриса Умаева в конце первого тайма, но на большее их не хватило. А уже после финального свистка марокканский полузащитник «Тобола» Амин Талал получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Эта победа стала для костанайцев первой в нынешнем розыгрыше КПЛ.

В Актобе болельщики приветствовали возвращение команды на родной стадион. Матч против павлодарского «Иртыша» завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. «Жетысу» на своем поле уверенно переиграл жезказганский «Улытау» – 2:0. В Кокшетау «Окжетпес» и кызылординский «Кайсар» разошлись миром – 1:1, а усть-каменогорский «Алтай» и столичный «Женис» завершили свой поединок безголевой ничьей – 0:0.