Из разрозненных фрагментов создать единое целое

Статьи,Интервью
Беседовал Алибек Байшуленов

О новой социальной ини­циа­тиве Quraq рассказывает председатель ассоциации «Альянс неправительственных организаций Кызылординской области» Анар ИЗДЕН.

В октябре 2025 года в Кызылорде прошел региональный форум «Роль гражданского общества в развитии сельских территорий», где обсуждались проблемы урбанизации, старения населения аулов, миграции жителей сел в города. Согласно рекомендациям форума, в регионе началось внед­рение новой социальной инициа­тивы. Анар Жарылкасынкызы, почему она названа Quraq?

– Общеизвестно, что құрақ – это традиционное казахское искусство лоскутного шитья, когда из сотен мелких кусочков ткани создается единое полотно. Название происходит от понятия «сшивать вместе», в нашем случае символизируя единство и способ рационального использования ресурсов. За названием, определяющим культурный код казахского народа, кроется совокупность фундаментальных ценностей, традиций и целая философия. Мы решили объе­диниться для достижения общих целей, защиты интересов, обмена опытом и эффективного решения конкретных проблем. Инициатива Quraq из разрозненных фрагментов создаст одно целое, объединит ресурсы государства, экспертизу неправительственных организаций и энергию местных сообществ.

– 70 процентов зарегистрированных в регионе НПО сосредоточены в городе. А в селах фактически работают не официальные организации, а инициативные группы жителей. Как, на ваш взгляд, сельские активисты должны преодолевать юридические, экономические, социальные барьеры?

– Вы правы, в сельской местности порог входа для гражданских инициатив значительно выше, чем в городах. Видимо, это связано с высокой зависимостью сельских жителей от административного ресурса. Городские неправительственные организации активно работают параллельно с властью. В аулах, где трудно поменять жизненный уклад, а любые инновации приживаются дольше и тяжелее, чаще всего инициативы граждан акимы воспринимают как обузу или, что еще страшнее, угрозу. Хотя, заметьте, именно сельские начинания в дальнейшем оказываются более устойчивыми и становятся частью местной идентичности по сравнению с «однодневными» городскими проектами.

К примеру, в рамках финансирования НАО «Центр поддержки граж­данских инициатив» наш альянс реализовал ряд проектов в селах Аральского и Казалинского районов и областном центре. В ходе работы мы заметили: в сельской местности сохраняется установка, что все изменения должны инициироваться акиматом. Также явны риски разоб­щения. Если инициатива идет вразрез с интересами авторитетных аксакалов, влиятельных предпринимателей, устоями и привычным образом жизни соседей, человек рискует оказаться в социальной изоляции, неприемлемой для традиционных устоев села. Поэтому в первую очередь мы говорим о необходимости усиления роли местных сообществ. Участие НПО в расширении их прав и возможностей должно расцениваться как механизм содействия управлению материальными и нематериальными ресурсами территорий.

В рамках инициативы мы провели онлайн-опрос среди жителей села. К сожалению, в анкетировании приняли участие всего восемь процентов респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Это означает либо отсутствие у молодежи интереса к общественным делам, либо снижение ее численнос­ти на селе.

В целях повышения потенциала местных сообществ необходимо активизировать неправительственные организации, создать им возможнос­ти для развития и имплементации позитивного опыта реализации социальных проектов в селах. А для этого государство должно расширить перечень грантов и премий в этом направлении, привлечь к решению проблем села аккредитованные в Казахстане международные организации.

– Какие цели у инициативы Quraq?

– Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед Правительством, чтобы значительная часть доходов оставалась в сельской местности. Понятно, что без активного участия жителей и системной работы местного сообщества бюджет четвертого уровня останется формальной строкой отчетности, далекой от реальных изменений села. Независимо от того, что закон обязывает акимов обсуждать бюджет с местным сообществом, на практике приоритеты трат устанавливаются без участия жителей. Поэтому для начала инициатива направлена на обучение членов местного сообщест­ва работе с механизмами собраний и сходов.

Quraq уже в действии. Мы в пригородных аулах областного центра организовали встречи жителей с представителями НПО и сотрудниками городского департамента госдоходов для разъяснения четвертого уровня бюджета. Это вклад НПО в ликвидацию «бюджетной безграмотности» и повышение налоговой культуры сельчан.

Наша задача – научить членов местного сообщества строить общественный договор между жителями и акимом. Альянс НПО Кызылординской области намерен разъяснять проект­ный подход в использовании средств бюджета. Например, помочь подготовить документацию для строи­тельства детской площадки, обеспечения освещения одной улицы, чтобы люди видели быстрый результат своей инициа­тивности.

В рамках Quraq мы предлагаем обу­чать активистов основам финансовой грамотности и госзакупок, чтобы сообщество правильно реагировало на неэффективные решения администрации.

– Бюджет четвертого уровня запущен в 2018 году с благородной целью – предоставить селам финансовую свободу. Но реальная ситуация далека от идеала. В чем причины такого положения дел?

– Чтобы жители из пассивного наблюдателя превратились в активных участников развития жизни села, акимы должны перестать единолично распоряжаться имеющимися ресурсами. Для этого необходимо изменить систему оценки и ввести показатели доверия жителей к исполнительной власти.

Встречи в селах показали, что акимы не готовы к совместному управлению аулом, поэтому их нужно учить законодательству в сфере бюджета четвертого уровня. Собственные доходы сельских округов (налоги на землю, имущество, транспорт) составляют лишь малую часть требуемых затрат. Село не проживет без субвенций и трансфертов, аким аульного округа остается «просителем» помощи извне.

И еще. Сегодня управление бюджетом требует профессио­нальных бухгалтеров, экономис­тов, юристов, а в селе сохраняется их кадровый дефицит. Большие проблемы связаны со сложнос­тью процедур госзакупок. Предполагалось, что переход к прямым выборам сельских акимов исправит ситуацию, но на самом деле говорить о «трансформации сознания» чиновников пока рано.

Отмечу, сельская казна потеряла доходы из-за действовавших в последние годы налоговых послаблений для малого бизнеса. Главная причина, конечно, в бездейст­вии местных сообществ, ведь во всех инициативах ключевой фактор прогресса – активность граждан. Люди вовлекаются только тогда, когда видят, что их мнение реально учитывается. Жители не доверяют долгосрочным стратегиям, если у них на улице годами не горят фонари освещения.

 

Дневник Азиады
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
ИИ, один сплошной ИИ?
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Объединять эпохи и культуры
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Объединять эпохи и культуры
Киберкапкан для доверчивых
Мудрость Ясауи – ресурс для развития общества
Утоляя духовную жажду

