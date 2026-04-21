Очередной титул Ангелины

Изначально оппонировать Лукас должна была Алиса Мбемве из Замбии, но из-за визовых проблем соперницу пришлось заменить в кратчайшие сроки. Несмотря на форс-мажор, Ангелина подтвердила свой класс: бой завершился эффектным нокаутом в четвертом раунде. Эта победа стала 17-й в профессиональной карьере казахстанки, уже владеющей поясами IBO и WBF и являющейся одной из самых титулованных спортсменок страны.