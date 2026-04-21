Человек, опередивший время

Текущий год отмечен особыми датами: 80-летием со дня его рож­дения и 40-летием историчес­кой защиты док­торской диссертации. Почти полвека научной деятельности ­Кожамкулова – это время становления целых направлений в физике, значение которых стало неотъемлемой частью современной научной картины мира.

Талантливый сын степи

Родился он в селе Жамбыл Алма­тинской области. В его судьбе, словно в капле воды, отразилась судьба целого поколения. Стремление быть первым во всем, казалось, было предначертано ему с самого рождения.

Отец – Абдысаги-ата – солдат легендарной Панфиловской дивизии, награжденный орденом Отечественной войны I степени. Он прошел войну, был тяжело ранен, жил с вражеской пулей в сердце и, несмотря на это, трудился, воспитывал детей, служил Родине. Мать – Каншайым-апа, награжденная «Алтын Алқа» – воплощение женской силы и самоотверженности.

У казахского народа есть муд­рая пословица: «Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер». В этих простых, но глубоких основах – корень будущего характера: стойкость, ответственность, внутренняя дисциплина. Первый ребенок в многодетной семье Толеген выделялся уже в школьные годы. Среди двадцати лучших учеников Казахстана он был направлен в «Артек» и там стал обладателем золотой медали за успехи в спорте и музыке. Ему было всего 13 лет. Но уже тогда проявлялись редкая гармония и многогранность – то соединение точного мышления и художественного чувства, которое впоследствии стало отличительной чертой его личности.

«Физика – соль, остальное – ноль»

Начало 1960-х – это время, когда физика действительно казалась вершиной человеческого знания. Первый спутник, первый космонавт – наука становилась символом эпохи. В воздухе витало настроение «физика – соль, остальное – ноль». И Толеген не просто оказался в этой эпохе, он стал ее частью.

Молодость – время порыва и свершений. В 1962 году, в 16 лет окончив среднюю школу экстерном, юноша поступает на престижнейший физический факультет КазГУ – ныне Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Становится ленинским стипендиатом, активно занимается наукой, спортом, музыкой. Его дипломная работа – о псевдотензоре энергии-импульса гравитационного поля – уже свидетельствует о серьезной научной направленности.

Из ста поступивших на факультет диплом получают лишь сорок. Из них только четверо – с отличием. Первым в списке стоит Кожамкулов. Средний балл – «5». И это не просто цифра – это знак судьбы.

Путь в плеяду

Сразу после окончания физфака его направляют в целевую аспирантуру в знаменитый ­Ленинградский физико-техни­ческий институт ­им. А. Ф. ­Иоффе – один из главных научных центров СССР, где работали Петр Капица, Игорь Курчатов, Лев Ландау и другие выдающиеся ученые.

Толеген Кожамкулов, выдержав труднейший экзамен, поступает в аспирантуру без предварительной стажировки. Это уникальный случай в истории физтеха. Он также становится первым и единственным на сегодняшний день казахстанцем, полностью освоившим курс и успешно сдавший экзамен по многотомной теоретической физике Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица.

Кандидатская диссертация написана на тему «Исследования эффективного взаимодействия частиц в ядре». За ней – годы напряженной работы, внутренней борьбы, поиска. После успешной защиты Толеген Кожамкулов первым из соотечественников принимается в мировое элитарное сообщество физиков-теоретиков ‒ в школу академика А. Б. Мигдала, ученика лауреата Нобелевской премии Л. Д. Ландау.

…В Ленинграде, вдали от Родины, он часто гулял по улице Жамбыла, подходил к памятнику акына с домброй, где вписаны золотыми буквами слова из его поэмы: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» Находил там внутреннее равновесие. В этом – весь он, ученый и человек, в котором наука и чувство неразделимы. Кстати, именно в те же годы Толеген-ага сочиняет песню «Туған жерді есіңе ал» о любви к Родине, своим корням и истокам.

Вызов времени выигран

1986 год. Киев. Институт теоретической физики АН УССР. Защита докторской диссертации.

По сути, его научная работа стала первой в СССР в данной области и открыла новое направление – непертурбативные методы в квантовой хромодинамике. Им разработано стохастическое квантование калибровочных полей на решетке, создана теория возмущений нового типа, доказано наличие конфайнмента кварков, выведены ковариантные стохастические уравнения.

Успешная защита! Свершилось! Но это было лишь начало. Время неумолимо двигалось вперед. И в 2010 году на Большом адронном коллайдере Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) впервые в земных условиях была получена кварк-глюонная плазма – состояние материи первых мгновений Вселенной. Это было экспериментальное подтверждение выводов о структуре элементарных частиц, изложенных в докторской диссертации Кожамкулова за тридцать лет до этого события. Да, действительно свершилось!

Наука догоняет мысль. И время догнало его открытия. Он работал на опережение. Поистине многие из разработанных Толегеном Кожамкуловым подходов и основанные на них результаты только сейчас находят свое объек­тивное подтверждение, что во многом связано с бурным развитием экспериментальной физики высоких энергий. И только сейчас, с развитием квантовых технологий, начинаются экспериментальные моделирования тео­ретически доказанного им еще несколько десятилетий назад.

…После успешной защиты док­торской он садится за фортепиано, стоящее в холле института, и начинает играть. Душа словно на крыльях устремляется к родным просторам. Он не делил мир на науку и искусство: для него Вселенная звучала – и он умел ее слышать. Так родилась «Элегия души». Так завершался один этап – и начинался другой.

Наука и новаторство

Молодость – время дел. С 1970 по 1998 год он проходит путь от ассистента до декана родного физфака. Но главное – он создает. Авангардное мышление ученого и глубокий потенциал неординарного руководителя-­новатора начали ярко проявляться уже тогда.

Им основан первый в Казахстане вузовский НИИ – научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики при КазНУ им. аль-Фараби, где он был первым директором. Толеген Абдисагиевич был и остается убежденным в том, что при вузах должны быть научные институты, что обеспечит интеграцию науки и образования. Это был подлинный прорыв: нау­ка стала неотъемлемой частью университетской среды. Именно здесь формируется научная школа, признанная в мире. Его ученики и последователи работают в США, Европе, Японии и других странах.

Также примечательно, что в 2015 году группа из шести ученых данного института во главе с Толегеном Кожамкуловым стали лауреатами Государственной премии в области науки и техники за фундаментальные результаты мирового уровня. Это и есть настоящая школа – когда идеи продолжают жить в других.

В дальнейшем он разрабатывает курсы «Квантовая хромодинамика», «Калибровочные теории на решетке», а также пишет первый учебник на казахском языке «Кванттық механика».

Именно в эти годы по инициа­тиве декана-новатора на физи­ческом факультете закладываются основы трехступенчатой системы и кредитной технологии обучения, впоследствии внедренные в университете и по всей рес­публике. Им же в соавторстве введен новый термин, как аналог понятия «кредит» на казахском языке «қосар» – как метафора знания: каждый кредит – квант, который прибавляется к уже накопленному.

По труду и награда. За заслуги в сфере науки и образования в 1996 году Указом Президента РК Толегену Абдисагиевичу было присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері».

Ректорский рубеж

Есть управленцы, которые сохраняют. Есть те, кто развивает. А есть те, кто создает новое будущее.

1998 год. Время тяжелого перехода и восстановления. Толеген Кожамкулов назначается ректором Талдыкорганского университета. Вуз на грани. И именно здесь раскрывается его масштаб как руководителя.

Ему удалось, приложив значительные усилия, сохранить университет государственным, исключив его из списка объек­тов, подлежащих приватизации. Он строит автономное отопление, возвращает жизнь в учебные корпуса, воссоздает оркестр, сохраняет здание филармонии для факультета. И, наконец, университет получает высокий статус Жетысуского государственного.

В свое время ректор КазГУ им. С. М. Кирова в 1988–1991 годах, академик НАН РК Мейрхан Абдильдин писал: «Раздираемый склоками, бедный в материальном отношении, сникший провинциальный университет в короткое время становится одним из интересных вузов страны. Это своеобразный подвиг. С Талдыкоргана начинается настоящий Толеген

Кожамкулов – один из признанных маршалов высшей школы Казах­стана. Он, как говорится, ректор от Бога». Это было высокой оценкой и признанием со стороны мэтра науки и образования.

Возглавляя Казахский национальный университет им. аль-Фараби в 2001–2008 годах, Толеген Абдисагиевич вывел вуз на ка­чественно новый, международный уровень. Одним из первых его решений стало предложение увековечить имя основателя ­КазГУ-града Умирбека Джолдасбекова, присвоив его Дворцу студентов, – шаг, ставший символом преемственности и уважения к научной традиции.

Период его ректорства ознаменовался глубокими преобразованиями. В университете была внедрена трехступенчатая система образования, сформирована разветвленная сеть научных институтов и центров, фактичес­ки заложившая основы инновационного образовательного кластера. Существенно укрепилась научная инфраструктура: выросло число диссертационных советов, расширились исследовательские возможности, университет впервые за десятилетия реализовал сложнейшие проекты, включая утилизацию радиоизотопов.

Особое внимание уделялось студенческой среде: модернизированы общежития, созданы условия для учебы и творческого развития. Значительно возрос уровень университетского спорта: десятки студентов вошли в составы национальных и олимпийских сборных.

Знаковыми вехами стали подписание в 2003 году в Болонье Великой хартии университетов, открывшей путь в мировое образовательное пространство, учреждение ста президентских стипендий, а также начало масштабного строительства новых объектов КазГУ-града. Логичным итогом этих преобразований стало присуждение университету в 2006-м Премии Президента РК «Алтын Сапа» – признания высокого качества и эффективности проведенных реформ.

По его инициативе ­Казахстан начинает сотрудничество с CERN. В 2018 году правительственная делегация во главе с министром энергетики Канатом Бозумбае­вым, в составе которой были физики, посетила большой ­адронный коллайдер в Женеве, где было подписано соглашение. В 2019-м Парламент ратифицировал соглашение, а Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев подписал закон, придав юридическую силу. Это шаг в мировое научное пространство.

Толеген Абдисагиевич орга­нично соединил глубину мыслителя, масштаб организатора и человеческое тепло. Не случайно его называли «ректором от Бога», ведь он воспринимал университет как живой организм.

Преемственность и признание

Его жизнь воспринимается как целостное и глубокое произведение, где каждая глава наполнена смыслом, каждое достижение – продолжение большого пути.

Его жизнь – это пример того, как личность может стать мостом между эпохами, странами и научными школами. Его путь – от сельского мальчика до ученого мирового уровня – воплощает идею бесконечных возможнос­тей человеческого разума. Он не просто исследовал Вселенную – он помог приблизить ее понимание. И в этом – его подлинное бессмертие.

Более 300 научных трудов. Членство в международных академиях. Государственные награды, включая ордена «Парасат» и «Барыс». Признание в Казахстане и далеко за его пределами.

Но главное его наследие – не в регалиях. Оно – в созданной научной школе, в последователях, в идеях, которые продолжают жить и развиваться.

Кожамкулов Толеген Абдисагиевич – это больше чем имя в науке. Это – эпоха. И, пожалуй, точнее всего его путь отражают такие слова: настоящая нау­ка – это не только знание. Это мужество мыслить дальше, чем позволяют границы времени.