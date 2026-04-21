Объединять эпохи и культуры

Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Международная научно-практическая конференция «Время, музыка, культура», приуроченная к 120-летию двух выдающихся деятелей казахстанской музыкальной культуры – Ахмета ­Жубанова и Евгения Брусиловского, продемонстрировала, что их наследие не только сохраняет свою актуальность, но и продолжает формировать современное музыкальное мышление. Мероприятие, организованное Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы при поддержке Национальной библиотеки РК, стало важной платформой для научного и культурного диалога, объединившего ведущих музыковедов, исследователей, композиторов и исполнителей из Казахстана и зарубежных стран.

Фото консерватории им.Курмангазы

Как отметила в своем выступ­лении проректор по научно-инновационной деятельности, творческому развитию и международному сотрудничеству, профессор Айзада Нусупова, Евгений Брусиловский по праву считается одним из основоположников казахской профессиональной музыки XX века. Именно он открыл новые горизонты в развитии национальной оперы и симфонического искусства, органично соединив традиционные мелодии с академическими формами. Ахмет Жубанов выступил основоположником музыкальной науки и образования Казахстана. Его вклад выходит далеко за рамки композиторской деятельности: он заложил основы музыковедения, создал оркестр казахских народных инструмен­тов и сформировал целую плея­ду профессиональных музыкантов, тем самым определив вектор развития национальной музыкальной школы на десятилетия вперед.

В рамках пленарных заседаний и секционных обсуждений прозвучали доклады ведущих казахстанских и зарубежных ученых. Среди них – выступления Зумруд Ахундова-Дадашзаде, Имина Алиева из Азербайджана, Александра Баландина из Греции, Татьяны Литвиновой и Павла Красильникова из России, а также молодых исследователей и преподавателей. Тематика выступлений охватывала основные аспекты развития музыкального искусства: становление казахской оперы, особенности симфони­ческого и оркестрового письма, проблемы этномузыкологии, вопросы музыкального образования и интерпретации национального и мирового классическо­го наследия. Особое внимание было уделено взаимодействию традиций и инноваций, а также роли музыки в сохранении и развитии национальной культуры.

Программа конференции была выстроена таким образом, чтобы максимально полно отразить вклад каждого из юбиляров. Первый день был посвящен твор­честву Евгения Брусиловского, второй – научной, композиторской и педагогической деятельности Ахмета Жубанова, что позволило комплексно осмыслить их роль в становлении национальной музыкальной школы.

Завершающим аккордом мероприятия стал концерт в Большом концертном зале им. Е. Рахмадиева Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, который стал художественным отражением обсуждаемых научных тем. Произведения Брусиловского и Жубанова в исполнении студенческих коллективов – оркестра казахских народных инструментов под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Али Сапарбека, смешанного хора под руководством заслуженного деятеля РК Яна Рудковского, а также солистов кафедр вокального искусства, кобыза и баяна, народного пения, домбры – продемонстрировали образцы синтеза традиционного и академического музыкального языка.

Конференция «Время, музыка, культура» стала ярким свидетельством того, что идеи и творческое наследие выдающихся мастеров продолжают вдохновлять новые поколения исследователей и музыкантов, формируя прочную связь между прошлым, настоящим и будущим казахстанской музыкальной культуры.

