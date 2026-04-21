Посадили тысячу деревьев

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В минувшую субботу западноказахстанцы поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан». Приветствуя экоактивистов в формате телемоста, Президент страны подчеркнул, что принципы созидательного патриотизма – единства, солидарности, природолюбия – в немалой степени вдохновлены данным проектом.

фото автора

В Уральске в этот день в пойме реки Чаган была высажена тысяча саженцев деревьев. В мероприятии приняли участие более 500 студентов, волонтеров, ветеранов, общественных деятелей. Ровными рядами теперь зеленеют маленькие сосны, клены, тополя, ясени и ивы. Когда деревца примутся и окрепнут, между ними будут проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки. Территория постепенно преобразуется в еще одну зеленую зону отдыха для уральцев и гостей города.

В соответствии с поручением Президента инициатива «Таза Қазақстан» реа­лизуется в регио­не на системной основе, формируя экологическую культуру в обществе и бережное отношение к природе.

– Охрана природы – это не просто слова, а наш общий долг, – отметил аким облас­ти Нариман Турегалиев. –
С апреля 2024 года в субботниках приняли участие около 500 тысяч жителей Западно-Казахстанской области, очищена 221 тысяча гектаров территории, на специализированные полигоны вывезено 172 тысячи тонн твердых бытовых отходов. В рамках масштабного озеленения за последние пять лет зеленый фонд населенных пунк­тов пополнился 727 тысячами саженцев, а на территории государственного лесного фонда области высажен 41 миллион деревьев.

#акция #экология #Таза Қазақстан

