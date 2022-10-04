Арендное жилье подорожало в Казахстане в сентябре. Где зафиксированы антирекорды

В Казахстане цены на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4 612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4 029 тенге.

Цена выше среднереспубликанского значения зарегистрирована в Алматы – 5 611 тенге/м2. Также высокие цены наблюдаются в Астане и Актау: 4 485 тенге/м2 и 3 253 тенге/м2 соответственно. Наименьшая цена арендного жилья зарегистрирована в Кызылорде – 1 797 тенге/м2, Таразе – 1 809 тенге/м2 и Жезказгане – 1 845 тенге/м2.

За месяц цены аренды благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае – сразу на 42,6%, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск – 27%. Тройку замыкает Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%.

Незначительные изменения цен наблюдались в Туркестане – на 0,6%, Талдыкоргане – на 3,5%, Шымкенте – на 3,9% и Кызылорде – на 4,3%.

Напомним, что годовая инфляция в сентябре составила 17,7%, в структуре индекса потребительских цен платные услуги за год подорожали на 12,3%.