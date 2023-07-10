Арман Жудебаев назначен вице-министром культуры и спорта

Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Правительство
485
Буланова Наталия
выпускающий редактор

С мая этого года он возглавлял Комитет культуры МКС РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Ранее занимавший этот пост Дауешов Нуркиса Муратович освобожден от должности.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП «Алматы әуендері».

2007-2009 гг. — артист домбровой группы РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы»

2009-2011 гг. — преподаватель кафедры дирижирования РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

2011-2013 гг. — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».

2018-2023 гг. — ректор РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

С мая 2023 года и по настоящее время являлся председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

 

#культура #назначение #Спорт #вице-министр #Арман Жудебаев

Популярное

Все
В Восточном Казахстане для борьбы с загораниями в горной местности привлекли вертолеты с водосливными устройствами
В Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам
Вприкуску со Staphylococcus и Salmonella
От такого тепла мороз по коже
Где напиться чистой водицы?
Меняться к лучшему
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Рэкет по-соседски
Поставила «под ружье» саранча
Закон Республики Казахстан
Капшагай и море позитива
Бился как лев
Закон Республики Казахстан
В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Закон Республики Казахстан
Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Более $33 млрд инвестиций: о казахстанско-российских проект…
Назначен председатель Комитета по миграции Минтруда
Генконсульство Казахстана открыли в Екатеринбурге
В Атырау сменился аким

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]