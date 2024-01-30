Арман Жудебаев освобожден от должности вице-министра культуры и информации

Этот пост он занимал с ноября 2023 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина, передает Kazpravda.kz

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП «Алматы әуендері».

2007-2009 гг. — артист домбровой группы РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».

2009-2011 гг. — преподаватель кафедры дирижирования РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

2011-2013 гг. — преподаватель, старший преподаватель кафедры домбры РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».

2018-2023 гг. — ректор РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

В 2023 г. — председатель Комитета культуры, вице-министр культуры и спорта РК.

С ноября 2023 г. по настоящее время — вице-министр культуры и информации РК.