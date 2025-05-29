Актёр Республиканского государственного академического Уйгурского театра музыкальной комедии им. Куддуса Кужамьярова Мухидин Варисов стал обладателем звания «Лучший актёр» по версии Freedom Ticketon Awards 2025, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/uyghurtheatrekz

Победителей престижной премии определяли путём народного голосования, в котором, кроме профессионального жюри, приняли участие десятки тысяч казахстанцев.

Мухидин Варисов — яркий представитель национального театрального искусства, чей талант, преданность сцене и исключительная актёрская игра снискали признание не только коллег, но и широкой аудитории. Его победа — это признание всей школы Уйгурского театра и её значимого вклада в культурную палитру Казахстана.