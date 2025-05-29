Артист Уйгурского театра стал обладателем звания «Лучший актер-2025»
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Актёр Республиканского государственного академического Уйгурского театра музыкальной комедии им. Куддуса Кужамьярова Мухидин Варисов стал обладателем звания «Лучший актёр» по версии Freedom Ticketon Awards 2025, сообщает Kazpravda.kz
Победителей престижной премии определяли путём народного голосования, в котором, кроме профессионального жюри, приняли участие десятки тысяч казахстанцев.
Мухидин Варисов — яркий представитель национального театрального искусства, чей талант, преданность сцене и исключительная актёрская игра снискали признание не только коллег, но и широкой аудитории. Его победа — это признание всей школы Уйгурского театра и её значимого вклада в культурную палитру Казахстана.