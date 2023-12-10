Артисты "Геликон-опера" впервые спели на казахском языке

Культура
412
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В Казахстане завершились "Русские сезоны", передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Международный проект "Русские сезоны" завершился в Астана Опера гала-концертом "Дуэт двух столиц", сообщает Минкультинформ РК.

На гала-концерте "Дуэт двух столиц", организованном коллективом государственного театра оперы и балета Астана Опера совместно с Московским музыкальным театром "Геликон-опера" выступили заслуженные деятели Казахстана Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, а также российские лауреаты международных конкурсов Юлия Щербакова, Валентина Гофер, Шота Чибиров, Максим Перебейнос.

Прозвучали дуэты отечественных и зарубежных звезд из опер Чайковского, Верди, Россини, Даргомыжского, Бизе, Пуччини, Оффенбаха. Вниманию публики также представили арию Абая из оперы "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди, дуэт и хор из оперы "Биржан – Сара" М. Тулебаева и многое другое. Геликоновцы впервые исполнили произведения на казахском языке.

Руководили музыкальным действием дирижер театра "Астана Опера" Руслан Баймурзин и главный дирижер "Геликон-оперы", лауреат Премии Москвы Валерий Кирьянов.

Также в Астана Опера была представлена эксклюзивная выставка театральных костюмов "Арт-маскарад". Некоторые костюмы, созданные по эскизам Александра Головина, Льва Бакста, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина, более ста лет существовали только на бумаге.

"Русские сезоны" открылись в Казахстане в марте программой "Чайковский-гала" Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. С тех пор на разных площадках республики прошло около 30 мероприятий.

#культура #опера #Русские сезоны

Популярное

Все
Сбежавшие из центра адаптации девочки прятались в съемной квартире
На Экибастузской ТЭЦ ликвидировали ночную аварию
Казахстан и ОАЭ намерены довести объём взаимной торговли до $1 млрд
О погоде на воскресенье рассказали синоптики
Фламинго задержались с отлётом в Мангистау
Артисты "Геликон-опера" впервые спели на казахском языке
Кипр откроет посольство в Астане в 2024 году
Минсельхоз усовершенствовал механизм субсидирования ставок вознаграждения
Пласидо Доминго предложил Димашу записать дуэт
Несколько микрорайонов Актау остались без тепла
Ледостав на Урале стал причиной отключения водоснабжения в Атырау
Врачи спасли беременную и ее плод после страшного ДТП
Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине
Близкие по духу и системе ценностей
В английской Премьер-лиге сменился лидер
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Казахстан и Россия намерены интегрировать информсистемы АПК
В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий
Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре
Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле
Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские
Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе
Успешно прооперирован годовалый ребенок с редкой патологией в Алматы
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Основатель inDrive получил казахское гражданство
Кукуруза может стать «свинцовой»
Производство сахара в РК упало почти на треть
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Числившийся мертвым при пожаре в алматинском хостеле мужчина оказался живым
3 декабря отмечается Международный день инвалидов
Зима вступила в свои права в Казахстане
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ

Читайте также

Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
В Италии нашли утерянную полвека назад картину Боттичелли
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахс…
Димаш Кудайберген удостоился престижной премии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]