Артисты "Геликон-опера" впервые спели на казахском языке

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Международный проект "Русские сезоны" завершился в Астана Опера гала-концертом "Дуэт двух столиц", сообщает Минкультинформ РК.

На гала-концерте "Дуэт двух столиц", организованном коллективом государственного театра оперы и балета Астана Опера совместно с Московским музыкальным театром "Геликон-опера" выступили заслуженные деятели Казахстана Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, а также российские лауреаты международных конкурсов Юлия Щербакова, Валентина Гофер, Шота Чибиров, Максим Перебейнос.

Прозвучали дуэты отечественных и зарубежных звезд из опер Чайковского, Верди, Россини, Даргомыжского, Бизе, Пуччини, Оффенбаха. Вниманию публики также представили арию Абая из оперы "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди, дуэт и хор из оперы "Биржан – Сара" М. Тулебаева и многое другое. Геликоновцы впервые исполнили произведения на казахском языке.

Руководили музыкальным действием дирижер театра "Астана Опера" Руслан Баймурзин и главный дирижер "Геликон-оперы", лауреат Премии Москвы Валерий Кирьянов.

Также в Астана Опера была представлена эксклюзивная выставка театральных костюмов "Арт-маскарад". Некоторые костюмы, созданные по эскизам Александра Головина, Льва Бакста, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина, более ста лет существовали только на бумаге.

"Русские сезоны" открылись в Казахстане в марте программой "Чайковский-гала" Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. С тех пор на разных площадках республики прошло около 30 мероприятий.