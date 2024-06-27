Артисты «Казақконцерта» выступили с концертом в США

Группа Saz&Soul представила сольный концерт в Хьюстоне на сцене Warehouse Live, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Творческий коллектив Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой исполнил известные народные и современные казахские песни, кюи в различных стилистических интерпретациях. В программе также были авторские песни и инструментальные произведения.

Особым моментом концерта стало исполнение композиции «Мәңгі махаббат» казахстанского композитора Тлеса Кажгалиева в новой аранжировке «Saz&Soul», приуроченное к его 75-летию.

Концепция группы «Saz&Soul» основывается на казахских народных песнях и авторских произведениях. В их репертуаре можно услышать разнообразные жанры и стили, такие как академическая музыка, джаз, поп-музыка, самба, румба и техно-электронная музыка.