Асхат Оралов остался на посту министра культуры и спорта РК

На эту должность он был назначен в январе этого года.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Оралова Асхата Раздыковича министром культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В разные годы Асхат Оралов работал главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы, старшим специалистом отдела протокола Евразийского национального университета им. Гумилева.
С 2014 по 2016 годы - первый заместитель председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан».
С 2016 по 2017 год - и. о. руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны».
С 2017 по 2018 год - руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны».
С января по август 2018 года - директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
С 2018 по 2019 год - заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.
С 2019 по 2020 год - заместитель акима Павлодарской области.
С 2020 по 2021 год - вице-министр информации и общественного развития РК.
С 2021 по 2022 год – заместитель акима города Нур-Султан.
С 2022 по 2023 год - исполнительный секретарь партии AMANAT.
4 января 2023 года указом президента Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан.