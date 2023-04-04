Асхат Оралов остался на посту министра культуры и спорта РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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На эту должность он был назначен в январе этого года.

Фото: gov.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Оралова Асхата Раздыковича министром культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В разные годы Асхат Оралов работал главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы, старшим специалистом отдела протокола Евразийского национального университета им. Гумилева.

С 2014 по 2016 годы - первый заместитель председателя филиала «Нұр» партии «Нұр Отан».

С 2016 по 2017 год - и. о. руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны».

С 2017 по 2018 год - руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны».

С января по август 2018 года - директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С 2018 по 2019 год - заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.

С 2019 по 2020 год - заместитель акима Павлодарской области.

С 2020 по 2021 год - вице-министр информации и общественного развития РК.

С 2021 по 2022 год – заместитель акима города Нур-Султан.

С 2022 по 2023 год - исполнительный секретарь партии AMANAT.

4 января 2023 года указом президента Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан.

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