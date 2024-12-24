Ашимбаев доложил президенту о работе и планах Сената

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и планах Сената на предстоящий период.

Маулен Ашимбаев рассказал, что с начала третьей сессии Парламентом принято 28 законов, 5 из которых были инициированы депутатами. В частности, ряд законов принят в рамках реализации посланий и поручений главы государства по вопросам жилищной политики, образования и защиты прав ребенка, образовательной накопительной системы, биржевой торговли и предпринимательства, судебной системы и противодействия незаконному обороту наркотиков.

В настоящее время на рассмотрении Парламента находятся инициированные сенаторами законопроекты, регулирующие сферы защиты трудовых прав работников, креативных индустрий, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.

Было отмечено, что Сенатом с начала года проведено около 50 мероприятий, в правительство сенаторы направили 67 депутатских запросов, а в рамках межпарламентского сотрудничества проведено более 40 международных встреч.

В планах на следующий год – рассмотрение Бюджетного, Строительного, Водного и Налогового кодексов, а также законов «Об особом статусе города Туркестана» и «О защите прав потребителей». Запланировано проведение парламентских слушаний, посвященных Году рабочих профессий.

Кроме того, председатель Сената представил информацию о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по поручению Президента.

Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из приоритетов работы Сената является реализация поставленных главой государства задач по дальнейшему развитию регионов. По этой линии Палата активизировала работу с депутатами маслихатов.

Спикер также проинформировал Касым-Жомарта Токаева о подготовке к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который намечен на сентябрь 2025 года.