Ашимбаев призвал старейшин и молодежь области Улытау помогать в раскрытии потенциала региона

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов, аксакалами и молодежью области Улытау. Повестка дня охватывала вопросы реализации поручений главы государства, новый формат взаимодействия Сената с маслихатами, роль аксакалов в духовном развитии общества и продвижение национальных ценностей среди молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Как отметил председатель Сената, приоритетной задачей в совместной работе палаты и маслихатов является качественное обеспечение реализации реформ, инициированных президентом страны, на законодательном уровне. Призывая коллег объединить усилия вокруг реализации поставленных главой государства задач, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на наиболее актуальных проблемах регионов.

«Важное направление в совместной работе Сената с маслихатами - это решение актуальных вопросов регионов. Проблем таких немало. Большинство из них связаны с инфраструктурой, социальными объектами, реализацией государственных программ. Для их решения в области принят комплексный план, по обеспечению социально-экономического развития региона до 2026 года. Наша общая цель – способствовать развитию страны и обеспечить высокий уровень благосостояния граждан. В этой связи, Сенат, как палата, представляющая интересы регионов, намерен и дальше усиливать связь с маслихатами», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Спикер Сената обозначил ряд основных направлений совместной работы сенаторов и депутатов маслихатов, подчеркнув необходимость вовлечения депутатов маслихатов в работу по принятию законов новой формации. Вместе с тем внимание сенаторов будет сконцентрировано на вопросах развития регионов и законодательном содействии решению системных проблем. В этом направлении сегодня активно работают депутатская группа «Өңір» и Совет по взаимодействию с маслихатами, первое заседание которого состоялось в мае этого года.

Еще одной важной темой для обсуждения стала децентрализация системы управления, о чем неоднократно отмечал в своих выступлениях Гглава государства. Такая административная трансформация расширяет компетенции и повышает роль маслихатов, а также обеспечивает рост финансовых возможностей местных властей.

Обсудили участники встречи и важность практического обмена опытом между депутатами и организации обучающих тренингов и семинаров. Такое взаимодействие позволит создать условия для повышения квалификации сотрудников местных представительных органов.

В рамках визита в Улытау спикер Сената также встретился с аксакалами и выразил им признательность за вклад в развитие региона и сохранение древних историко-культурных памятников. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал старейшин содействовать раскрытию потенциала региона.

«Истоки нашей государственности тесно связаны с этой сакральной местностью, ставшей колыбелью казахской нации. Историческое решение президента страны Касым-Жомарта Кемелевича об образовании отдельной области Улытау придало значительный импульс развитию региона. Кроме того, здесь расположены историко-культурные памятники, мавзолеи выдающихся личностей. Их достойное сохранение и защита – наша с вами общая ответственность. Все это имеет особое значение для развития страны, защиты национальных интересов Казахстана и сохранения культурного наследия», – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената ознакомил аксакалов с проводимой палатой работой в этом направлении, акцентировав внимание на работе площадки, нацеленной на усиление защиты национальных интересов «Ұлттық мүдде», а также проводимых Правительственных часах и Парламентских слушаниях.

Продвижение национальных ценностей среди подрастающего поколения Маулен Ашимбаев обсудил и с представителями активной молодежи области. Спикер Сената подчеркнул, что именно новое поколение талантливых и образованных казахстанцев должно стать дальнейшим драйвером трансформации страны и построения Справедливого Казахстана.

«Каждый из вас, благодаря своему трудолюбию и целеустремленности, добился значительных результатов. Со своей стороны государство всегда готово поддержать такую амбициозную и патриотичную молодежь, создать необходимые условия для роста. От вас, ваших креативных идей и предложений зависит будущее нашей страны. Уверен, каждый из вас, осознавая эту ответственность, внесет большой вклад в развитие Казахстана», – резюмировал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи, акцентировав внимание на важности продвижения концепций Абая «Толык адам» и Касым-Жомарта Токаева «Адал азамат», как на эффективных духовных ориентирах.

Вместе с тем, спикер рассказал молодым людям о законотворческой работе палаты, о деятельности по вовлечению молодежи в сферу госуправления и активизации гражданского потенциала. Интерес аудитории вызвали общественные проекты – Клуб молодых экспертов при Сенате и Школа аналитики.

В рамках поездки в регион спикер Сената также встретился с коллективами специализированной школы-интернат для одаренных детей имени Абая, «Технологического университета Улытау», он ознакомился с деятельностью визит-центра «Улытау», историко-культурными комплексами и мавзолеями «Жошы-Хан», «Домбауыл», «Алашахан» и «Алтын шокы».