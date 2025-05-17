Ашимбаев выступил на совместном образовательном курсе Нацбанка и Сената парламента

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Совместный образовательный курс Сената Парламента страны и Национального банка Казахстана по денежно-кредитной политике стартовал в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

С первой гостевой лекцией для слушателей выступил Спикер Палаты Маулен Ашимбаев и Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов. В ходе выступления были проанализированы основные реформы в отраслях национальной и международной экономики, а также обозначены приоритетные задачи экспертно-законодательной работы для перезагрузки макроэкономической политики.

Образовательный курс стал продолжением работы, проводимой Сенатом по развитию аналитических навыков у экспертного сообщества страны, в рамках Школы аналитики и Клуба экспертов при Сенате. В состав 40 участников четырехнедельного курса, наряду с членами Клуба экспертов при Сенате и выпускников Школы аналитики, вошли и журналисты, специализирующиеся на теме монетарной политики. Ключевая задача – погружение в процесс принятия решений по денежно-кредитной политике через симуляцию прогнозного раунда для аналитиков различного профиля.

Первая лекция была посвящены базовой теории спроса и предложения, рыночному равновесию и эластичности, основным макроэкономическим показателям. Кроме того, проведен ретроспективный анализ динамики макроэкономических показателей Казахстана, изучены модели закрытой экономики и успешные международные практики.

Для эффективной реализации задач по повышению эффективности экономической политики государства, а также преодоления новых вызовов в условиях трансформации глобального экономического порядка, как отметил Маулен Ашимбаев, задача по развитию аналитических навыков приобретает особую актуальность. Поэтому для глубокого понимания и профессионального реагирования на происходящие экономические события и организован данный образовательный курс.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев не раз отмечал необходимость устранения дисбалансов между денежно-кредитной и фискальной политикой. Все эти действия должны основываться на достоверных данных, тщательном анализе и качественной экспертизе. Этот образовательный курс – хорошая возможность разобраться, как принимаются решения Национального Банка, как они влияют на инфляцию, занятость, инвестиции, сбережения и экономический рост страны», – резюмировал Маулен Ашимбаев, обращаясь к слушателям, и поблагодарил команду Национального Банка за организацию семинара, а также приглашенных лекторов за уделенное время и готовность на волонтерской основе делиться своими знаниями.

По итогам курса слушатели углубят своё понимание аналитической работы, влияющей на установление базовой ставки, освоят ключевые макроэкономические взаимосвязи и основы прогнозирования без избыточной технической нагрузки, а также сформируют целостное видение целей и механизмов денежно-кредитной политики.

Отметим, в прошлом году совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Сенатом Парламента был проведен семинар на тему применения «больших» данных и искусственного интеллекта в аналитике. Кроме того, основные актуальные вопросы монетарной и фискальной политики ранее широко были обсуждены в рамках подкаста Taldau Talks.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #образовательный курс

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