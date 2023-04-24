Аскер Бейсенов назначен заместителем министра обороны Казахстана

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан.

Аскер Бейсенов в 1999 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности «финансовое обеспечение войск и экономика войскового хозяйства», в 2002 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция», а в 2014 году – Финансовую академию (менеджмент).

В армии Казахстана полковник Аскер Бейсенов прошел путь от курсанта военного училища до начальника департамента экономики и финансов Министерства обороны РК. В разные годы занимал ответственные должности в сфере бюджетного планирования и финансов.