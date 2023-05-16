Астана примет первенство планеты

В столице Узбекистана официально объявлено о том, что в следующем году очередной чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Казахстане. Такое решение принял совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) на официальном заседании в Ташкенте. Нашу заявку представил вице-президент по международным связям Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов. Местом проведения поединков выбрана столичная «Барыс Арена».

«Я доволен, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в более мощном виде. С нетерпением жду отличного чемпионата и рад буду приветствовать боксеров в Астане в следующем году», – цитирует президента IBA Умара Кремлева сайт организации.

Вместе с тем уже определился общий призовой фонд и сумма индивидуальных выплат этого чемпионата. Поединки пройдут в 12 весовых категориях, причем призовые за медали будут удвоены.

«Мы удваиваем призовой фонд для женщин. За первое место присуждаем боксершам 200 000 долларов. При этом общий призовой фонд составит 4,8 миллиона долларов по всем 12 весовым категориям. В эту сумму входят проценты, которые принадлежат главным тренерам сборных», – отметил глава IBA.

В это же время в Ташкенте завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин, на котором сборная Казахстана завоевала пять медалей, четыре из которых золотые.

Напомним, что в первый день финальных боев казахстанский боксер Дулат Бекбауов в весовой категории до 67 кг уступил Асадхужо Муйдинхужаеву из Узбекистана и стал серебряным призером мирового первенства. А вот наш Санжар Ташкенбай (в весе до 48 кг) оказался сильнее в поединке с грузинским боксером Сахилом Алахвердови, принеся стране первое «золото».

В воскресенье в заключительный день турнира на ринг вышли еще три наших файтера. Так, Махмуд Сабырхан провел финальный поединок в весовой категории до 54 кг против хозяина ринга – Ойбека Джураева. В третьем раунде казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун и в итоге одержал победу единогласным решением судей. Напомним, Сабырхан является чемпионом Азии (2023 год), а также серебряным призером чемпионата мира (2021 год) и чемпионата Азии (2022 год).

В решающем матче в весовой категории до 80 кг казахстанским поклонникам бокса было нелегко, ведь здесь состоялся настоящий казахский финал. Представитель сборной Казахстана Нурбек Оралбай встретился с этническим казахом Тохтарбеком Танатханом, представляющим Китай, и одержал победу раздельным решением судей со счетом 4:1.

Напомним, Оралбай является чемпионом мира среди молодежи. Отметим и Танатхана, который на пути к финалу два боя завершил досрочно, а в четвертьфинале взял верх над двукратным и действующим олимпийским чемпионом, а также чемпионом мира 2015 года в этой весовой категории, кубинцем Арленом Лопесом раздельным решением судей.

Стал чемпионом и капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов, который в финале в весовой категории до 71 кг взял верх над представителем Узбеки­стана Саиджамшидом Джафаровым единогласным решением судей. Кстати, Шымбергенов до этого был серебряным призером Азиатских игр-2018 и чемпионом Азии-2022.

Ну и отметим еще одного боксера – этнического казаха, выступавшего за сборную Узбекистана, Руслана Абдуллаева, который стал чемпионом мира в весовой категории до 63,5 кг. Решением судей он победил представителя Монголии Баатврсухийна Чинзорига.

Первое место в медальном зачете в Ташкенте завоевала сборная Узбекистана, у которой в итоге оказалось пять золотых, две сереб­ряные и две бронзовые награды. Казахстан с четырьмя золотыми и одной серебряной медалью стал вторым. А замкнули тройку лучших российские боскеры, у которых в активе два «золота» и четыре «бронзы».

Со времени домашнего чемпионата 2013 года нынешнее выступ­ление казахстанской сборной стало самым удачным: десять лет назад в Алматы наши боксеры завоевали четыре золотые и по две серебряные и бронзовые награды, в 2015-м в активе казахстанцев было лишь два «серебра», в ­2017-м – одно «золото», два «серебра» и три «бронзы», в 2019-м – по одному «золоту» и «серебру», а также четыре «бронзы».

На предыдущем чемпионате мира в Белграде (Сербия) в 2021-м казахстанцы завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.