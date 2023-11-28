"Астана" сыграет с "Динамо" в домашнем матче Лиги конференций УЕФА

30 ноября в столице пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги Конференций УЕФА, в котором «Астана» примет хорватское «Динамо» (Загреб), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: fcastana.kz

Прямая трансляция матча «Астана» — «Динамо» начнется в 21:30 по астанинскому времени.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Qazsport.

Перед этой игрой турнирное положение команд в группе С таково: «Виктория» (Пльзень) — 12 очков, «Астана» — 4 очка, «Балкани» — 4 очка, «Динамо» (Загреб) — 3 очка.

В своем последнем матче Лиги Конференций «Астана» дома сыграла вничью с косовским «Балкани» (0:0), а «Динамо» на выезде проиграло чешской «Виктории» (1:2).

Что касается первой очной встречи «Астаны» и «Динамо» в группе, то матч в Загребе закончился разгромной победой хозяев — 5:1.