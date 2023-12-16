«Астана» завершила сезон

Последний футбольный поединок в сезоне для «Астаны» прошел в Пльзени и завершился со счетом 3:0 в пользу соперника.

Если в первом тайме представители казахстанской команды еще хоть как-то сдерживали порывы хозяев поля, а игрок нашей сборной Эльхан Астанов даже создал опасный момент, попав в перекладину ворот соперника, то во втором чехи постоянно демонстрировали преимущество.

На 58-й минуте полузащитник сборной Чехии Адам Влканова открыл счет, а на 67-й и 82-й колумбийский легионер Джон Москера оформил дубль. Таким образом «Виктория» показала стопроцентный результат в нашей группе, наб­рав 18 очков из 18 возможных.

В параллельной встрече группы С хорватское «Динамо» на своем поле разгромило косовский «Балкани» тоже со счетом 3:0 и, заняв второе место, продолжит выступление в еврокубках.

«Астана» с четырьмя очками заняла в своем квартете в итоге третье мес­то, обойдя «Балкани» за счет личных встреч.

Напомним, что на групповом этапе казахстанский клуб дважды уступил чехам со счетом 1:2 и 0:3, дважды проиграл хорватской дружине – 0:2 и 1:5, а также один раз сыграл вничью с коман­дой из Косово – 0:0, а во второй раз выиграл – 2:1.

Нынешний еврокубковый сезон «Астана» начинала с Лиги чемпионов УЕФА, где вначале прошла грузинское «Динамо», сыграв в первой игре

вничью – 1:1, а потом победив со счетом 2:1. Далее попала на то же хорватское «Динамо» и дважды проиграла – 0:4 и 0:2.

Вылетев в Лигу Европы УЕФА, казахстанский клуб в этом турнире попал на болгарский «Лудогорец». Дома победил его со счетом 2:1, а вот в гостях был разгромлен – 1:5.

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