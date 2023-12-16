«Астана» завершила сезон

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Кошкарбек Тусипов

Столичный футбольный клуб в заключительном матче групповой стадии Лиги конференций УЕФА уступил на выезде чешской «Виктории».

фото fcviktoria.cz

Последний футбольный поединок в сезоне для «Астаны» прошел в Пльзени и завершился со счетом 3:0 в пользу соперника.

Если в первом тайме представители казахстанской команды еще хоть как-то сдерживали порывы хозяев поля, а игрок нашей сборной Эльхан Астанов даже создал опасный момент, попав в перекладину ворот соперника, то во втором чехи постоянно демонстрировали преимущество.

На 58-й минуте полузащитник сборной Чехии Адам Влканова открыл счет, а на 67-й и 82-й колумбийский легионер Джон Москера оформил дубль. Таким образом «Виктория» показала стопроцентный результат в нашей группе, наб­рав 18 очков из 18 возможных.

В параллельной встрече группы С хорватское «Динамо» на своем поле разгромило косовский «Балкани» тоже со счетом 3:0 и, заняв второе место, продолжит выступление в еврокубках.

«Астана» с четырьмя очками заняла в своем квартете в итоге третье мес­то, обойдя «Балкани» за счет личных встреч.

Напомним, что на групповом этапе казахстанский клуб дважды уступил чехам со счетом 1:2 и 0:3, дважды проиграл хорватской дружине – 0:2 и 1:5, а также один раз сыграл вничью с коман­дой из Косово – 0:0, а во второй раз выиграл – 2:1.

Нынешний еврокубковый сезон «Астана» начинала с Лиги чемпионов УЕФА, где вначале прошла грузинское «Динамо», сыграв в первой игре
вничью – 1:1, а потом победив со счетом 2:1. Далее попала на то же хорватское «Динамо» и дважды проиграла – 0:4 и 0:2.

Вылетев в Лигу Европы УЕФА, казахстанский клуб в этом турнире попал на болгарский «Лудогорец». Дома победил его со счетом 2:1, а вот в гостях был разгромлен – 1:5.

 

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
УЕФА-2023⁄2024. Группа C

М Команда И В Н П Г О
1 «Виктория» 6 6 0 0 9-1 18
2 «Динамо» 6 3 0 3 10-5 9
3 «Астана» 6 1 1 4 4-13 4
4 «Балкани» 6 1 1 4 3-7 4

 

#Спорт #футбол #УЕФА #Лига конференций

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