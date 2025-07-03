Это популярнейший в СНГ фестиваль в сфере поп-культуры

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Фестиваль Comic Con 2025 продлится пять дней (с 9 по 13 июля) и впервые займет две масштабные площадки: стадион «Астана-Арена» и МЛД «Барыс-Арена». Отметим, что с момента своего основания в 2019 году фестиваль прошел путь от локального мероприятия до полноценной международной платформы, объединяющей представителей киноиндустрии, анимации, комиксов, видеоигр, косплея и цифрового искусства.

Сегодня Comic Con играет важную роль в культурной повестке региона и способствует укреплению статуса Астаны как центра международного фестивального движения и креативной индустрии Центральной Азии.

В этом году у фестиваля впервые будет сразу три голливудских хедлайнера.

Первый – британский актер, режиссер и новатор в области технологий захвата движения Энди Серкис. Его вклад в развитие цифровых персонажей в кино считается революционным. Среди наиболее известных его работ – Голлум («Властелин колец»), Цезарь («Планета обезьян»), Верховный лидер Сноук («Звездные войны»), Альфред Пенниуорт («Бэтмен»). Также Серкис является режиссером фильмов «Веном-2», «Маугли», грядущего проекта «Властелин колец: Охота на Голлума».

Эсай Моралес – американский актер, известный по ролям в популярных сериа­лах «Озарк» и «Титаны», двух последних эпизодах франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом. Он звезда Голливуда с многогранной карьерой, охватываю­щей более сорока лет. Дебютировал на больших экранах в 1980-х, стал известен благодаря роли брата Ричи Валенса в культовом фильме «Ла Бамба».

Третий хедлайнер Скотт Эдкинс – британский актер и мастер боевых искусств, известный зрителям по ярким ролям в боевиках и проектах Marvel. Скотт Эдкинс завоевал любовь фанатов жанра благодаря хореографии боевых сцен. На его счету – роль Юрия Бойки в культовой франшизе «Неоспоримый», участие в блокбастерах «Доктор Стрэндж», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Джон Уик – 4», «Неудержимые-2», «Ультиматум Борна».

В рамках фестиваля состоится презентация фильма «Перемирие» – первой копродукции Казахстана и Испании, созданной для мирового проката и глобального стримингового сервиса Netflix. Лента посвящена трагическим страницам истории Карлага и поднимает темы исторической памяти, личного выбора и силы духа.

В числе ключевых элементов программы Comic Con Astana 2025 можно назвать встречи с мировыми звездами, авто­граф-сессии, презентации эксклюзивных трейлеров, анонсов и премьер, выставки, конкурс косплея с общим призовым фондом 15 млн тенге.

Также на площадке фестиваля состоится официальный этап TEKKEN World Tour 2025 (Dojo Series) – международного турнира по компьютерной игре в жанре «файтинг» Tekken 8. Ожидается, что более 90 игроков из Казахстана и соседних стран сразятся за рейтинговые очки, необходимые для выхода в мировой финал, а также за призовой фонд 400 тыс. тенге.