Астанчан приглашают на выставку юных художников из Павлодара

Культура, Изобразительное искусство
129
Дана Аменова
корреспондент

Вниманию жителей и гостей столицы будет представлено 55 работ в разнообразных техниках и жанрах

Фото: пресс-служба Президентского центра

12 декабря в 15:00 в Президентском центре УДП Республики Казахстан состоится открытие выставки дипломных работ юных художников Павлодарской Детской художественной школы «Творческие мелодии», посвященной Дню независимости Казахстана, сообщает Kazpravda.kz 

Выставка организована в рамках проекта «Туған өлкем», направленного на поддержку учреждений дополнительного образования и развитие детского творчества.

«Детская художественная школа города Павлодар – это не просто учебное заведение, это место где рождаются таланты и раскрываются творческие способности. Она основана в 1979 году и имеет давнюю историю и богатые традиции. В её открытии самое непосредственное участие принимали известные художники – Ануар Игембаев, Константин Баранов, Кажибек Баймульдин, Виктор Поликарпов, Павел Лысенко, Валерий Приходько, Ерсин Такирбасов. В 2024 году школа отмечает свой 45-летний юбилей. На сегодня в Детской художественной школе трудятся 30 профессиональных педагогов и получают знания 1 250 учащихся», – отмечается в пресс-релизе.

Вниманию жителей и гостей столицы будет представлено 55 работ в разнообразных техниках и жанрах: портреты, натюрморты, пейзажи, коллажи, скульптура.

Через творчество ребята постарались отразить свое видение окружающего мира, чувства и переживания, любовь к истории, Родине, традициям народа.

В день открытия выставки в 14:00 педагоги Детской художественной школы г. Павлодар проведут мастер-классы для учащихся ДХШ-клуб ЮНЕСКО г. Астаны: Ахметжанова Татьяна Васильевна – по «линогравюре», Мергалиева Айдана Ардаковна – по работе в смешанной технике «Орнаментальная композиция».

#дети #выставка #художники #День независимости

Популярное

Все
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Работа по возврату активов будет продолжена
Когда цифры говорят сами за себя...
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Тенденции деловой активности
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Талгаре
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
За чаем не скучаем
Золото в мировой экономике
Здесь витает дух Ахмета Жубанова
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
С четким алгоритмом проще достигнуть цели
Как защитить ребенка от рака?
В Кызылорде отметили 35-летие областного этнокультурного объединения корейцев
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
«Серебро» – на первенстве планеты...
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
...«Бронза» – на чемпионате Азии
Портрет, вдохновленный легендой
И Дом культуры, и спортзал
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией

Читайте также

Nomad Ballet: гала-балет с национальным колоритом представя…
Номады Казахстана путешествуют по миру
В галерее «Улар» проходит выставка работ Рысбека Искакова
Код творчества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]