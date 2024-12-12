Астанчан приглашают на выставку юных художников из Павлодара

Вниманию жителей и гостей столицы будет представлено 55 работ в разнообразных техниках и жанрах

Фото: пресс-служба Президентского центра

12 декабря в 15:00 в Президентском центре УДП Республики Казахстан состоится открытие выставки дипломных работ юных художников Павлодарской Детской художественной школы «Творческие мелодии», посвященной Дню независимости Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Выставка организована в рамках проекта «Туған өлкем», направленного на поддержку учреждений дополнительного образования и развитие детского творчества.

«Детская художественная школа города Павлодар – это не просто учебное заведение, это место где рождаются таланты и раскрываются творческие способности. Она основана в 1979 году и имеет давнюю историю и богатые традиции. В её открытии самое непосредственное участие принимали известные художники – Ануар Игембаев, Константин Баранов, Кажибек Баймульдин, Виктор Поликарпов, Павел Лысенко, Валерий Приходько, Ерсин Такирбасов. В 2024 году школа отмечает свой 45-летний юбилей. На сегодня в Детской художественной школе трудятся 30 профессиональных педагогов и получают знания 1 250 учащихся», – отмечается в пресс-релизе.

Вниманию жителей и гостей столицы будет представлено 55 работ в разнообразных техниках и жанрах: портреты, натюрморты, пейзажи, коллажи, скульптура.

Через творчество ребята постарались отразить свое видение окружающего мира, чувства и переживания, любовь к истории, Родине, традициям народа.

В день открытия выставки в 14:00 педагоги Детской художественной школы г. Павлодар проведут мастер-классы для учащихся ДХШ-клуб ЮНЕСКО г. Астаны: Ахметжанова Татьяна Васильевна – по «линогравюре», Мергалиева Айдана Ардаковна – по работе в смешанной технике «Орнаментальная композиция».