Астанчанам завысили счета за электроэнергию: МНЭ начало проверку

Энергетика , Общество
58

В ведомстве напомнили, что аналогичная ситуация происходила и в начале прошлого года, когда столичные потребители получили повышенные счета за электроэнергию.

Фото: Kazpravda.kz

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК сообщил о проверке в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" по фактам завышенных счетов за комуслуги, передает Kazpravda.kz.

"В столичный Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК поступают обращения от потребителей, в части завышенных счетов за электричество и тепло за декабрь. В результате, ДКРЕМ по городу Астана направил в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" уведомления о проведении внеплановой проверки деятельности на предмет соблюдения требований законодательства в сфере естественных монополий", - проинформировали в комитете.

Как известно, в социальных сетях и ряде СМИ потребители негодуют полученными квитанциями за декабрь с завышенными счетами за тепло и электричество. При этом, тарифы базовых субъектов-монополистов не повышались и остаются на уровне ранее утвержденных. При выявлении нарушений в действиях монополистов, ДКРЕМ будут приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции, заявили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что аналогичная ситуация происходила и в начале прошлого года, когда столичные потребители получили повышенные счета за электроэнергию. В результате, ДКРЕМ по городу Астана открыл проверку в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт", и предписал монополисту произвести перерасчет потребителям, которые обратились с жалобами на завышенные счета. Однако, процесс возврата денег продлился из-за несогласия монополиста с решением ДКРЕМ, что привело к судебным процессам.

Суд первой инстанции и судебная коллегия по административным делам столицы приняли решение в пользу ДКРЕМ, в результате чего в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" все-таки были составлены протокола об административных правонарушениях по статье 167 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму более 12 млн тенге, и возврате некоррекно начисленных сумм. Однако на сегодня ТОО "Астанаэнергосбыт" вышеуказанные судебные акты обжалует в Верховном суде РК.

В КРЕМ МНЭ РК сообщили, что каждый житель столицы вправе обратиться в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" за пояснениями по произведенным некорректным начислениям за электроэнергию и тепло, а также за произведением перерасчета.

Адреса субъектов-монополистов для обращений: АО "Астана-РЭК" - улица Абая, здание №80, ТОО "Астанаэнергосбыт" - пр. Б. Момышулы, дом 4/1.

АО "Астана-РЭК": справочная служба - 62-04-56, заместитель председателя правления по реализации Кожабаев Габидулла Нассеньевич +7 771 020 0791; начальник службы начислений и расчетов электроэнергии Газезов Кайролла Капезович +7 776 118 7176; заместитель начальника службы начислений и расчетов электроэнергии Кулов Алмаз Абдырахманович +7 701 515 5559, с 8:30 утра до 17:30 часов в будние дни, а также можно направить письменное обращение на электронную почту kancelyariya@astrec.kz.

ТОО "Астанаэнергосбыт": справочная служба - 91-83-33, с 9:00 утра до 18:00 часов в будние дни, а также можно направить письменное обращение на электронную почту info@aesbyt.kz.

В случае несогласия уже с действиями монополистов, каждый потребитель вправе обратиться в ДКРЕМ по городу Астана (улица Петрова, 5, тел.: 95-36-04. e-mail: k.kense@economy.gov.kz., https://eotinish.kz), добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Предвзятость судей – наследие прошлого
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
ООН наконец-то озаботилась распространением «языка вражды» в социальных сетях, включая Twitter и другие площадки, в том числе принадлежащие гиганту Meta.
Чудо в перьях
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался особенным
Почему гаснут огни аулов?
Обоюдная ответственность
В поисках гармонии
Итоги выборов установлены
Энергия ветра
Женское дело
Палуаны на татами
Когда наследие длиннее жизни
Все идет по плану
Уравняйте нам зарплату!
Искалечил соседа ключом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Общество
Правила въезда и пребывания иммигрантов изменили в Казахста…
Общество
В МЧС рассказали о подготовке в регионах к крещенским купан…
Общество
Организаторам финпирамиды "Выгодный депозит" вынесли пригов…
Общество
Видео о найденном гробе в районе аэропорта Семея прокоммент…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]