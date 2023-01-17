Астанчанам завысили счета за электроэнергию: МНЭ начало проверку

В ведомстве напомнили, что аналогичная ситуация происходила и в начале прошлого года, когда столичные потребители получили повышенные счета за электроэнергию.

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Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК сообщил о проверке в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" по фактам завышенных счетов за комуслуги, передает Kazpravda.kz.

"В столичный Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК поступают обращения от потребителей, в части завышенных счетов за электричество и тепло за декабрь. В результате, ДКРЕМ по городу Астана направил в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" уведомления о проведении внеплановой проверки деятельности на предмет соблюдения требований законодательства в сфере естественных монополий", - проинформировали в комитете.

Как известно, в социальных сетях и ряде СМИ потребители негодуют полученными квитанциями за декабрь с завышенными счетами за тепло и электричество. При этом, тарифы базовых субъектов-монополистов не повышались и остаются на уровне ранее утвержденных. При выявлении нарушений в действиях монополистов, ДКРЕМ будут приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции, заявили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что аналогичная ситуация происходила и в начале прошлого года, когда столичные потребители получили повышенные счета за электроэнергию. В результате, ДКРЕМ по городу Астана открыл проверку в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт", и предписал монополисту произвести перерасчет потребителям, которые обратились с жалобами на завышенные счета. Однако, процесс возврата денег продлился из-за несогласия монополиста с решением ДКРЕМ, что привело к судебным процессам.

Суд первой инстанции и судебная коллегия по административным делам столицы приняли решение в пользу ДКРЕМ, в результате чего в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" все-таки были составлены протокола об административных правонарушениях по статье 167 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму более 12 млн тенге, и возврате некоррекно начисленных сумм. Однако на сегодня ТОО "Астанаэнергосбыт" вышеуказанные судебные акты обжалует в Верховном суде РК.

В КРЕМ МНЭ РК сообщили, что каждый житель столицы вправе обратиться в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" за пояснениями по произведенным некорректным начислениям за электроэнергию и тепло, а также за произведением перерасчета.

Адреса субъектов-монополистов для обращений: АО "Астана-РЭК" - улица Абая, здание №80, ТОО "Астанаэнергосбыт" - пр. Б. Момышулы, дом 4/1.

АО "Астана-РЭК": справочная служба - 62-04-56, заместитель председателя правления по реализации Кожабаев Габидулла Нассеньевич +7 771 020 0791; начальник службы начислений и расчетов электроэнергии Газезов Кайролла Капезович +7 776 118 7176; заместитель начальника службы начислений и расчетов электроэнергии Кулов Алмаз Абдырахманович +7 701 515 5559, с 8:30 утра до 17:30 часов в будние дни, а также можно направить письменное обращение на электронную почту kancelyariya@astrec.kz.

ТОО "Астанаэнергосбыт": справочная служба - 91-83-33, с 9:00 утра до 18:00 часов в будние дни, а также можно направить письменное обращение на электронную почту info@aesbyt.kz.

В случае несогласия уже с действиями монополистов, каждый потребитель вправе обратиться в ДКРЕМ по городу Астана (улица Петрова, 5, тел.: 95-36-04. e-mail: k.kense@economy.gov.kz., https://eotinish.kz), добавили в пресс-службе.