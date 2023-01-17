Куда астанчанам обращаться по завышенным счетам за электроэнергию – контакты

Общество , Скандалы
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В АО «Астана-РЭК» дали разъяснения по завышенным объемам начислений по электроэнергии в квитанциях за декабрь 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата столицы.

Фото: Kazpravda.kz

Как следует из сообщения, в ТОО «Астанаэнергосбыт» период снятия показаний был 20-25 числа, а в Астана-РЭК – 20-30 числа. По этой причине период начислений в декабре составил 30-35 календарных дней.

Кроме того, Астанаэнергосбыт по некоторым потребителям показания приборов учета электроэнергии выставляло условно. После перехода в Астана-РЭК были сняты фактические показания.

«В связи с техническим сбоем двух программных комплексов Астанаэнергосбыта и Астана-РЭК произошло некорректное начисление объемов, и, как следствие, выставлены завышенные счета.

После совместного анализа и выявления отклонений (некорректных начислений) в программных комплексах будет произведено перераспределение излишней уплаченной суммы на будущие периоды.

По всем обращениям касательно начислений за электроэнергию даются пояснения. В случае необходимости будут произведены перерасчеты», – заверили астанчан в компании.

В офисе Астана-РЭК по улице Абая, 80 потребителей обслуживают 20 специалистов.

Для оперативной обработки информации потребителям предоставили WhatsApp-номера руководителей:

заместитель председателя правления по реализации Кожабаев Габидулла Нассеньевич – 8 771 020 07 91;

начальник службы начислений и расчетов электроэнергии Газезов Кайролла Капезович – 8 776 118 71 76;

заместитель начальника службы начислений и расчетов электроэнергии Кулов Алмаз Абдырахманович – 8 701 515 55 59.

 

 

 

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