Астанчанин пытался совершить самоубийство из-за неразделенной любви
Жанат Тукпиев
Полицейские и спасатели провели в столице целую спецоперацию, чтобы спасти 27-летнего парня от самоубийства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
В дежурную часть поступило сообщение, что по улице Жансугурова на арке теплотрассы сидит мужчина и пытается совершить суицид.
"Первыми на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции в составе инспекторов старшего лейтенанта полиции Абдыкалыкова Руслана и лейтенанта полиции Атабаева Ролана. На арке они обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который категорически отказался спускаться вниз", – говорится в сообщении.
В ходе спасательной операций, которая длилась полтора часа, удалось выяснить, что парень страдает от неразделенной любви.
"Приняв для храбрости горячительных напитков, он таким образом хотел привлечь внимание любимой девушки", – рассказали в полиции.
На месте происшествия работали сотрудники ЧС и бригады скорой помощи. Чтобы обезопасить мужчину и спасателей от падения, под аркой была развернута надувная спасательная подушка.
"Связавшись с родственниками парня по телефону, полицейские пытались через них убедить того спуститься, но безуспешно. Отвлекая его разговорами, сотрудники стали подбираться к нему по трубе теплотрассы. Подойдя максимально близко к молодому человеку, инспектор Абдыкалыков Руслан, успел перед прыжком обхватить его руками, и вместе они упали на спасательный батут", – добавили в пресс-службе.
В спасении человека, полицейским оказал помощь санитар Центра медико-социальной реабилитации Жандос Сапаров. 27-летнего парня госпитализировали, ему оказали психологическую помощь.