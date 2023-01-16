Астанчанка умерла в поезде по дороге в Шымкент

Труп до станции Шымкент перевозил ее супруг в завернутом виде в нерабочем тамбуре поезда.

Фото: Kazpravda.kz

При заезде на станцию Сары-Шаган Жамбылской области в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением Кокшетау – Кызылорда скоропостижно скончалась 54-летняя гражданка, которая ехала с мужем из Астаны до Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В этот же день в Линейном отделе полиции на станции Шу начали досудебное расследование по факту обнаружения трупа без признаков смерти криминального характера.

В ходе проверки было установлено, что женщина с 2019 года состояла на учете в ГКБ Астаны с хронической болезнью.

Труп до станции Шымкент с согласия проводников поезда перевозил ее супруг в завернутом виде в нерабочем тамбуре поезда. Мужчина категорически отказался от проведения судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции.

ЛОП на станции Тараз передал материал по факту перевозки трупа в поезде в инспекцию транспортного контроля по Жамбылской области.