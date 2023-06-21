Астанинский процесс по Сирии официально завершился

С января 2017 по июнь 2023 года в Астане состоялись 20 международных встреч по сирийскому урегулированию.

Фото пресс-службы МИД РК

В Астане состоялся завершающий 20-ый раунд Астанинского процесса по Сирии. По итогам встречи представители Ирана, России и Турции сделали совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Пленарное заседание открыл заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш, который также зачитал совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам встречи.

Совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 20-й международной встречи по Сирии в "Астанинском формате"

Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов «Астанинского формата»:

1 - Рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль "Астанинского процесса" в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.

2 - Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

3 - Отметили конструктивный характер состоявшихся 20 июня 2023 года в Астане консультаций заместителей министров иностранных дел Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики, в ходе которых был обсужден ход подготовки дорожной карты по восстановлению отношений между Турцией и Сирией (в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран). Подчеркнули важность продолжения активных усилий на данном направлении во исполнение договоренностей, достигнутых на четырехсторонних встречах в Москве министров иностранных дел 10 мая 2023 года и министров обороны 25 апреля 2023 года.

Напомним, в 2016 году первый президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о готовности предоставить Астанинскую площадку для проведения переговоров о прекращении боевых действий между противоборствующими сторонами в Сирии.

С января 2017 по июнь 2023 года в Астане состоялись 20 международных встреч по сирийскому урегулированию.

Вклад Астаны в урегулирование конфликта посредством дипломатического диалога признан Организацией Объединенных Наций и многочисленными мировыми лидерами. Астанинский процесс дополняет Женевский, и оба призваны обеспечить мирное и стабильное разрешение сирийского конфликта.