Авария на ТЭЦ Семея: около 23 тонн угля подали вручную в бункеры военнослужащие и спасатели

Фото пресс-службы акимата Семея

На ТЭЦ Семея продолжаются восстановительные работы, сообщает Kazpravda.kz.

По информации городского акимата, сейчас в работе находятся 3 котла на ТЭЦ-1. Тепло подается с температурой 60 градусов. Все узлы агрегата в рабочем состоянии, кроме системы топливоподачи угля. В связи с чем, уголь загружается в бункеры вручную. Для этого были привлечены силы МЧС и Министерства обороны в количестве 50 человек, помимо сотрудников ТЭЦ.

"По состоянию на 18:00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 МО бесперебойно подано угля в котлоагрегаты в объеме около 23 тонн, работы продолжаются. Восстановительные работы сгоревшего электрического кабеля проводятся силами ТЭЦ-1 и РЭС города Семей. Наружная температура воздуха -26 С", - говорится в сообщении МЧС.

Как стало известно, сегодня, 15 декабря, в 00.34 произошло возгорание пыли угольной смеси в коробке электрокабелей. Причина будет выясняться специалистами департамента промышленной безопасности. Сейчас ведется работа по восстановлению кабельных линий. Ориентировочное время восстановительных работ – 5 часов.

Тепло подается на все объекты города. В связи с понижением температуры воздуха, отменены занятия в школах. Из социальных объектов, которые отапливаются данной ТЭЦ - одна поликлиника, персонал которой предупрежден, рекомендовано сократить часы приема и установить тепловые приборы.