Авария с участием 18 машин произошла на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск

Крупные ДТП
37
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

15 января около 07:30 на 28-м километре участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск (направление «Алматы-Конаев») произошло  ДТП с участием 18 машин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «ҚазАвтоЖол»

Фото: Скрин с видео

Авария произошла в условиях густого тумана.

«По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости. Участок дороги, где произошло происшествие, относится к IА технической категории, имеет 6 полос движения. Проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

 

#ДТП #авто #туман

Популярное

Все
Миссия – выстраивать мосты
Через пень-колоду или шаг вперед?
Ценовые «вольности» вокруг продовольствия
Карты, деньги, приговор
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада
Капитализация KASE показала высокие результаты
Свекла под снегом все-таки осталась
Молодежь и инновации – основа трансформации регионального вуза
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Суперпроект в масштабах региона
Молодежная повестка в фокусе внимания
Маркетплейсы: счастье или травма?
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Черный снег: назначена внеплановая проверка
Сообщество единых ценностей
Возводят дома, сохраняют культуру
Как взрослеют детские мечты
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Учитель, нашедший свой путь
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Назначен новый министр юстиции
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Дорогу молодым!
Сбалансированный подход
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской облас…
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Человек погиб в ДТП на трассе Алматы – Астана
Около 100 машин попали в массовое ДТП на трассе под Астаной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]