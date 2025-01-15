Авария с участием 18 машин произошла на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск

Авария произошла в условиях густого тумана.

«По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости. Участок дороги, где произошло происшествие, относится к IА технической категории, имеет 6 полос движения. Проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов», - говорится в сообщении.