Авария с участием 18 машин произошла на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск
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15 января около 07:30 на 28-м километре участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск (направление «Алматы-Конаев») произошло ДТП с участием 18 машин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «ҚазАвтоЖол»
Авария произошла в условиях густого тумана.
«По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости. Участок дороги, где произошло происшествие, относится к IА технической категории, имеет 6 полос движения. Проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов», - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются.