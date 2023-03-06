Аварийную посадку на Кубе совершил Boeing-737 из США

Boeing-737 из США с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку на Кубе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Самолет Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines с отказавшим двигателем экстренно сел после взлета в гаванском аэропорту, причины инцидента устанавливаются, сообщила Кубинская авиационная корпорация SA (CACSA).

"Сегодня в 12:05 в международном аэропорту имени Хосе Марти самолет Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines (SWA 3923), направлявшийся в Форт-Лодердейл, во время взлета обнаружил отказ одного из двигателей. В соответствии с установленной процедурой его посадка была разрешена в аэропорту Гаваны. Пассажиры эвакуированы, их состояние удовлетворительное. Причины этого инцидента выясняются", - говорится в сообщении на сайте корпорации.

Борт Southwest Airlines должен был выполнить рейс из Гаваны в Майами.